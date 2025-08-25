Teju divi simti jauniešu neseko Valsts aizsardzības dienesta pavēstēm - sākts 191 pārkāpuma process
Šogad sākti 191 administratīvā pārkāpuma process pret Valsts aizsardzības dienesta (VAD) iesaucamajiem, kuri bez attaisnota iemesla nav ieradušies uz obligātajām veselības pārbaudēm vai arī tās nav pabeiguši, ziņo Latvijas Televīzijas (LTV) ziņu raidījums "Panorāma".
Aizsardzības ministrija atzīst, ka šis skaits nav kritisks, tomēr pietiekami nozīmīgs, lai turpinātu diskusiju gan par soda apmēru, gan par nepieciešamību jauniešiem uzturēt aktīvu saziņu ar valsti, tostarp izveidot oficiālu e-adresi.
Pagājušajā mēnesī VAD uzsāka 740 karavīru, lai gan pavēstes saņēma par septiņiem cilvēkiem vairāk. Četri no iesaucamajiem dienestu nesāka bez attaisnojuma, bet pārējie tika atbrīvoti veselības problēmu vai citu tiesisku iemeslu dēļ. Viena persona apstrīdējusi iesaukšanas lēmumu.
Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas pārstāve Sandra Pavlova skaidro, ka par neierašanos uz pārbaudēm iespējams brīdinājums vai naudas sods no 10 līdz 750 eiro. Pērn maksimālo sodu palielināja no 350 līdz 750 eiro. Atkārtotos pārkāpumos jauniešiem piemēro bargākus sodus – līdz 350 eiro.
Viens no biežākajiem iemesliem – pavēstes netiek saņemtas, jo jaunieši dzīvo citviet, nevis deklarētajā adresē. Tāpēc Aizsardzības ministrija atgādina, ka iesaucamajiem līdz 27 gadu vecumam obligāti jāizveido oficiālā elektroniskā adrese saziņai ar valsts iestādēm.
Pavlova norāda, ka ar jauniešiem, kuri mēģina izvairīties, tiek strādāts individuāli – tiek skaidrota dienesta būtība un sniegta pārliecība par procesu. Nevienu iesaucamo līdz šim piespiedu kārtā uz dienestu nav nogādājuši.