Jaunieši aicināti pieteikties valsts aizsardzības dienesta janvāra iesaukumam
No šodienas atvērta pieteikšanās 11 mēnešu valsts aizsardzības dienestam 2026. gada janvāra iesaukumam, informēja Aizsardzības ministrijas Preses nodaļa.
Ministrija aicina brīvprātīgi pieteikties Latvijas pilsoņus - vīriešus un sievietes - no 18 līdz 27 gadu vecumam. Pieteikties dienestam iespējams līdz 12. septembrim.
2026. gada janvāra iesaukumā 11 mēnešu militārajam dienestam nepieciešami 110 iesaucamie, kuri varēs dienēt Gaisa spēkos militārajā bāzē Lielvārdē vai Štāba bataljonā Rīgā. Dienesta sākums plānots 2026. gada 14. janvārī.
Jau ziņots, ka līdz 12. septembrim pagarināta iespēja pieteikties arī valsts aizsardzības dienestam Zemessardzes un studentiem paredzētajā rezerves virsnieka programmās.
Pieteikties šiem dienesta veidiem ir iespējams tikai brīvprātīgi vienotajā rekrutēšanas platformā "klustikaravirs.lv" sadaļā Valsts aizsardzības dienests.
Abiem dienesta veidiem ir paredzēts viens iesaukums katru gadu - janvārī, un dienests tiek realizēts piecu gadu garumā. Plānots, ka iesaucamie dienestu uzsāks 2026. gada 10. janvārī.
Piecu gadu dienests Zemessardzē ikgadēji jāpilda vismaz 28 dienas, savukārt rezerves virsnieka programma augstskolu un koledžu studentiem - ne mazāk par 180 dienām piecu gadu laikā. Patlaban programmas apguve plānota 214 dienas.