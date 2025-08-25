Mežā atrod speciāli izveidotu slēpni ar zemē ieraktiem 100 kg narkotiku
Rēzeknes novadā likumsargi atklāja nozīmīgu nelikumīgu preču aprites un narkotisko vielu glabāšanas gadījumu. Operatīvo pasākumu laikā tika aizturēts vīrietis, pie kura atrastas lielas tabakas izstrādājumu un stratēģiskas nozīmes preču kravas, kā arī meža masīvā atklāts ievērojams daudzums, iespējams, narkotisko vielu. Notikuma apstākļi šobrīd tiek izmeklēti, un nozīmētas ekspertīzes precīzam vielu sastāva noteikšanai.
2025. gada 14. augustā Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, veicot operatīvos pasākumus saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, likumsargi aizturēja 1975. gadā dzimušu vīrieti. Veicot procesuālās darbības – tostarp vairākas kratīšanas dažādās vietās – vīrieša dzīvesvietā, transportlīdzeklī, garāžā, likumsargi kopumā izņēma 382 460 – “Kenzo Club Apple mentol”, “NZ Gold”, “Arizon Queen crust”, “MG Black” un citu marku cigaretes. Atrastās cigaretes bija gan ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām, gan bez akcīzes markām. Tāpat pie vīrieša tika atrastas un izņemtas apritē aizliegtas stratēģiskas nozīmes preces. Likumsargi aizturēja vīrieti un ievietoja īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Turpinot darbu iepriekš uzsāktajā kriminālprocesā, likumsargi šā gada 15. augustā Rēzeknes novada Ozolaines pagasta meža masīvā konstatēja speciāli izveidotu slēpni zemē. Tajā bija ierakti deviņi maisi, kuros atradās 83 iepakojumi ar zaļganbrūnas krāsas, nezināmas augu valsts izcelsmes – hašišam līdzīgu vielu. Kopējais svars aptuveni 100 kilogrami. Šobrīd ir nozīmētas ekspertīzes, lai noteiktu precīzu izņemto vielu sastāvu.
Pret personu iepriekš tika uzsākts kriminālprocess, 2025. gada 13. augustā, pēc Krimināllikuma 221. panta pirmās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.