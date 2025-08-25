No Kronvalda parka pazudusi vēsturiskā Mangaļsalas mola bāka
No Kronvalda parka pazudusi vēsturiskā Mangaļsalas mola čuguna bāka, kas tur atradās vairāk nekā divdesmit gadus.
“Skumja ziņa – no Rīgas Kronvalda parka pazudusi vecā Mangaļsalas mola čuguna bāka, kas pēdējos 25 gadus stāvēja pie Rīgas brīvostas pārvaldes ēkas. Sakarā ar šīs ēkas pārdošanu bāka tika demontēta un pārvietota uz Latvijas Jūras administrācijas Kuģu satiksmes vadības centru Vecmīlgrāvī,” teikts ierakstā sociālajā tīklā “Facebook”.
Daudziem rīdziniekiem un galvaspilsētas viesiem bāka bija kļuvusi par pilsētas saikni ar jūru simbolu. Tā atgādināja par Rīgas jūrniecības vēsturi un bija iecienīts fotografēšanās objekts.
Daļa iedzīvotāju pauž nožēlu par bākas pazušanu, uzsverot, ka tā vietai piešķīrusi īpašu gleznainību, atmosfēru un mājīgumu. Citi atgādina, ka parks daudzus gadus izticis bez tās un mazāk mīļš tādēļ nekļūs. Savukārt daži atzīst – Kronvalda parks ar bāku bijis interesantāks tūristiem, gluži kā ar Puškina pieminekli, taču tagad no šiem objektiem palikušas vien dzeltenas lapas.