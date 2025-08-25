Rīgas domes (RD) deputāte Liāna Langa bankās noglabājusi gandrīz 30 000 eiro.
Politika
Šodien 08:00
Rīgas domes jaunpienācēja Liāna Langa glabā uzkrājumus arī Norvēģijas kronās un dolāros
Jaunā Rīgas domes deputāte Liāna Langa (NA) bezskaidrā naudā uzkrājusi kopumā 28 416 eiro un 15 524 Norvēģijas kronas (1299 eiro), liecina Langas amatpersonas deklarācija, kas iesniegta, stājoties amatā.
Savukārt skaidrā naudā Langai glabājas 3000 ASV dolāri (2578 eiro). Langa arī deklarējusi sev piederošu nekustamo īpašumu Ikšķilē.
Deputāte ir valdes priekšsēdētāja Nacionālās rakstniecības atbalsta fondā un biedrībā "Par latviešu valodu".