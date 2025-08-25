Pasažierus divos vakara reisos starp Tukuma dzelzceļa stacijām nedēļu pārvadās ar autobusiem.
Sabiedrība
Šodien 07:52
Remontdarbu dēļ vakara reisos starp Tukums I un Tukums II pasažierus pārvadās ar autobusiem
Pasažierus divos vakara reisos starp Tukums I un Tukums II stacijām dzelzceļa infrastruktūras remontdarbu dēļ no šodienas līdz svētdienai, 31.augustam, pārvadās ar autobusiem, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV) pārstāve Sigita Paula.
Ar autobusu starp abām Tukuma stacijām tiks izpildīts vilciena reiss, kas no Rīgas izbrauc plkst.20.30, bet no Tukuma II stacijas izbrauc plkst.21.40.
Autobusus apkalpos PV konduktori, un pasažieriem būs jāuzrāda vilciena biļetes.
Izmaiņas noteiktas, jo Tukuma dzelzceļa līnijā VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) veic dzelzceļa infrastruktūras remontdarbus.