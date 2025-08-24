Ar kukuli mēģināts panākt Krievijas drošības akadēmijas jurista svītrošanu no Latvijas "melnā saraksta"
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) apcietināšanas par gatavošanos dot 100 tūkstošu eiro kukuli Iekšlietu ministrijas amatpersonai saistītas ar iesaistīto centieniem no melnā saraksta izņemt Krievijas pilsoni Aleksandru Miščenko – juristu, kurš saistīts ar Nacionālo drošības akadēmiju Krievija, liecina “de facto” rīcībā esoša neoficiāla informācija.
Jau vēstīts, ka viens no apcietinātajiem ir savulaik jau KNAB redzeslokā bijušais Alvis Pīlāgs. Viņu kā Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policijas iekšējās drošības daļas darbinieku 2008.gadā KNAB aizturēja aizdomās par kukuļņemšanu. Tiesvedība vairāk nekā 10 gadu garumā dažādās instancēs Pīlāgam noslēdzās ar četru gadu cietumsodu.
Viņš sodu sāka izciest 2022.gada pavasarī, tika atbrīvots pirms laika, bet šomēnes atgriezās aiz restēm kā apcietinātais jaunās KNAB izmeklēšanas ietvaros.
KNAB pirms nedēļas paziņoja, ka kukuļdevēju mērķis esot bijis panākt ieceļošanas aizlieguma atcelšanu Krievijas pilsonim, kas iekļauts Latvijai nevēlamo personu sarakstā. Latvijas Televīzijai zināms, ka viens no diviem kriminālprocesā apcietinātajiem ir Pīlāgs.
Viņš medijos pieteikts kā jurists un cilvēktiesību aizstāvis. Palīdzējis Krievijas pilsoņiem risināt problēmas saistībā ar uzturēšanās atļaujām un atrašanos melnajā sarakstā. Krievijas vēstniecība Latvijā pirms dažiem gadiem Pīlāgu kā pirmo iekļāva Latvijas advokātu sarakstā, pie kuriem var vērsties Krievijas pilsoņi, kam nepieciešama juridiskā palīdzība. Pīlāgs savukārt ik pa laikam ar tīkšķi novērtē Krievijas vēstniecības ierakstus feisbukā.
Pirms pieciem gadiem Pīlāgs kandidēja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no Rīcības partijas. Toreiz saraksta lokomotīve bija tagad uz Krieviju aizmukušais biedrības “Latvijas krievu pasaule” priekšsēdētājs Ruslans Pankratovs, regulārs viesis Kremļa propagandas raidījumos. Pīlāga politiskos uzskatus labi ilustrē XXL izmēra Georga lentīte pie viņa krūtīm, pirms gadiem pozējot fotogrāfijai kopā ar Rīcības partijas valdes locekli Eināru Graudiņu.
No KNAB sniegtās informācijas izriet, ka Pīlāgs un viņa līdzdalībnieks sagatavojās nodot 100 tūkstošu eiro kukuli Iekšlietu ministrijas amatpersonai, lai tā panāktu ieceļošanas aizlieguma atcelšanu ārvalstniekam. Taču no kukuļdevējiem neatkarīgu iemeslu dēļ nauda netika nodota.
Melnajā sarakstā personas iekļauj tieši iekšlietu ministrs, taču tas nav gluži vienpersonisks un politisks lēmums. Pamatojumu sagatavo Valsts drošības dienests.
“Jā, šī ir valsts drošības iestādes iniciatīva, kas tālāk tiek caurlūkota, un atbilstoši tiek sagatavots ministra kunga lēmuma projekts, un tālāk tiek nodots viņam uz parakstu. Visos gadījumos, pilnīgi visos gadījums, šī ir paļaušanās uz drošības dienesta sniegto vērtējumu. Un tāpat var teikt arī atpakaļceļā – jebkādas pārmaiņas šāda veida lēmumos balstās uz valsts drošības dienesta vai citas valsts drošības iestādes iniciatīvu,” iekļaušanu melnajā sarakstā skaidro ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.
“de facto” rīcībā ir neoficiāla informācija, ka KNAB vārdā nenosauktais Krievijas pilsonis, kura interesēs kukuļošana esot plānota, ir Aleksandrs Miščenko. Latvijas melnajā sarakstā viņu iekļāva neilgi pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Šogad iebraukšanas aizliegumu pagarināja.
Par Miščenko atrodamas ziņas, ka viņš ir juridisko zinātņu doktors un bijis saistīts ar Krievijas Nacionālo drošības akadēmiju. Vecākā iestādes mājaslapas versijā minēts, ka dzimis 1954.gadā, bijis akadēmijas priekšnieka vietnieks un vadījis nodaļu sadarbībai ar spēka struktūrām.
Latvijā tiesai tuvākajās dienās būs atkārtoti jālemj, vai turpināt piemērot Pīlāgam un otram iesaistītajam drošības līdzekli apcietinājumu aizdomās par sagatavošanos kukuļdošanai.