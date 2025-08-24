Bijusī Jelgavas novada izpilddirektore uzraksta atlūgumu četras dienas pēc darba sākšanas Jelgavas pašvaldībā
Bijusī Jelgavas novada izpilddirektore Līga Lonerte uzrakstījusi atlūgumu četras dienas pēc tam, kad stājusies darba attiecībās Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
Jelgavas domē skaidroja, ka pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" auditora amata vietai tika organizēts konkurss. Tajā uzvarējusi Lonerte, kura 18. augustā pieņemta darbā. Taču jau 22. augusta darba attiecības ar auditori izbeigtas, pamatojoties uz viņas iesniegumu.
Par Lonertes pieņemšanu darbā sociālajos tīklos rakstīja Jelgavas novada deputāts Dainis Liepiņš (LRA), norādot, ka viņa saņēmusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sodu par nelikumīgu dienesta auto izmantošanu, figurējusi kādā prokuratūras ierosinātā krimināllietā, bet pēc tam pieņemta darbā pašvaldībā par revidenti.
Vairāk nekā pusgadu - no 2024. gada 5. augusta līdz šī gada martam - pārejošas darbnespējas dēļ neveica Jelgavas novada izpilddirektores darba pienākumus. Jelgavas novada deputātiem martā izdevās izpilddirektori atlaist no darba, jo Darba likuma 101.panta pirmās daļas 11.punkts nosaka, ka darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu, ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu ilgāk nekā sešus mēnešus un darbnespēja ir nepārtraukta.
Tāpat ziņots, ka dome Lonerti un vēl divus darbiniekus aicinājusi labprātīgi atmaksāt 2405 eiro zaudējumus par prettiesisku juridisko ārpakalpojumu izmantošanu.