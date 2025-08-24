VIDEO: BMW vadītājs Kalnciema ielā izraisa avāriju un aizbēg no notikuma vietas
foto: ekrānuzņēmums no video
BMW vadītājs Kalnciema ielā izraisa avāriju un aizbēg no notikuma vietas.
VIDEO: BMW vadītājs Kalnciema ielā izraisa avāriju un aizbēg no notikuma vietas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Kalnciema ielā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā BMW markas automašīnas vadītājs izraisījis avāriju, sabojājot divus stāvēšanai novietotus transportlīdzekļus.

Pēc sadursmes šoferis notikuma vietu atstāja, neinformējot atbildīgās iestādes un neatstājot par sevi nekādu informāciju. Aculiecinieki aicināti ziņot policijai, ja redzējuši notikušo vai pašu automašīnu. 

