VIDEO: BMW vadītājs Kalnciema ielā izraisa avāriju un aizbēg no notikuma vietas

BMW vadītājs Kalnciema ielā izraisa avāriju un aizbēg no notikuma vietas.
112
Šodien 13:22
Kalnciema ielā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā BMW markas automašīnas vadītājs izraisījis avāriju, sabojājot divus stāvēšanai novietotus transportlīdzekļus.
Pēc sadursmes šoferis notikuma vietu atstāja, neinformējot atbildīgās iestādes un neatstājot par sevi nekādu informāciju. Aculiecinieki aicināti ziņot policijai, ja redzējuši notikušo vai pašu automašīnu.