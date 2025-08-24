Latvijā ieradīsies Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs
Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs no pirmdienas līdz trešdienai apmeklēs Poliju, Vāciju un Latviju, teikts paziņojumā Kanādas valdības vadītāja tīmekļvietnē.
Tajā norādīts, ka vizītes laikā Kārnijs galveno uzmanību pievērsīs attiecību stiprināšanai ar Eiropas sabiedrotajiem un sadarbības veicināšanai tirdzniecībā, enerģētikā, kolektīvajā aizsardzībā un citās jomās.
Varšavā Kārnijs tiksies ar Polijas amatpersonām, lai veicinātu Kanādas un Polijas stratēģisko partnerību un padziļinātu sadarbību ekonomikā un aizsardzībā. Kanādas valdības vadītājs tiksies arī ar uzņēmējdarbības līderiem, lai veicinātu partnerības enerģētikā, kā arī aizsardzības un aviācijas rūpniecībā.
Berlīnē Kārnijs tiksies ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu, lai veicinātu ciešāku divpusējo ekonomisko sadarbību un apspriestu neatliekamus globālās drošības jautājumus. Kanādas premjers tiksies arī ar uzņēmumu vadītājiem, lai veicinātu jaunas investīciju iespējas un nodrošinātu elastīgas piegādes ķēdes enerģētikas un dabas resursu - jo īpaši svarīgāko derīgo izrakteņu - jomā.
Pēc tam Kārnijs dosies uz Rīgu, kur tiksies ar Latvijas vadītājiem, lai stiprinātu divpusējās attiecības starp Latviju un Kanādu un veicinātu tirdzniecību, tostarp aizsardzības nozarē. Kanādas valdības vadītājs tiksies arī ar Latvijā dislocētajiem Kanādas karavīriem, teikts paziņojumā.
Šajā nedēļas nogalē arī tikusi precizēta Latvijas Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) nākamās nedēļas darba kārtība, ieplānojot tikšanos ar Kārniju otrdien, 26.augustā, plkst.18.30.
"Pasaulei kļūstot arvien bīstamākai un sašķeltākai, Kanāda koncentrējas uz savu starptautisko partnerattiecību stiprināšanu un dažādošanu. Kanāda padziļina sadarbību tirdzniecības, enerģētikas un aizsardzības jomā ar mūsu ilggadējiem sabiedrotajiem Eiropā. Kopā mēs radīsim lielāku drošību, stabilitāti un labklājību abās Atlantijas okeāna pusēs," pirms vizītes Polijā, Vācijā un Latvijā sacījis Kārnijs.
Savukārt svētdien, kad Ukraina svin Neatkarības dienu, Kanādas premjers ieradies Kijivā, ziņo Ukrainas mediji.