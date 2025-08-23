Negadījumā dzīvību zaudēja motocikla vadītājs. /Ilustratīvs attēls/
Preiļu novadā sadursmē ar auto bojā gājis motociklists
22. augustā ap pulksten 18.30 Valsts policijā saņemta informācija, ka Preiļu novadā, Aizkalnes pagastā, Raipolē uz autoceļa “Viļāni-Preiļi-Špoģi” noticis ceļu satiksmes negadījums. Negadījumā dzīvību zaudēja motocikla vadītājs.
Valsts policija ziņo, ka sadursme notika starp vīrieša vadītu motociklu “Yamaha” un sievietes vadītu automašīnu “Citroen”. Traumas guva automašīnas vadītāja un pasažiere. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti negadījuma iemesli.
Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 144 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 17 personas un viena gājusi bojā. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 505 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 245 par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens administratīvā pārkāpuma process un pieci kriminālprocesi.