Vāc parakstus, lai velosipēdiem un elektroskrejriteņiem vietām aizliegtu pārvietoties pa ietvēm
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Mana balss" sākta parakstu vākšana, lai panāktu izmaiņas Ceļu satiksmes noteikumos un aizliegtu ar velosipēdiem, elektovelosipēdiem un elektriskajiem skrejriteņiem pārvietoties pa ietvēm tajās vietās, kur ir pieejamas velojoslas.
Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Boriss Ņefedovs. Viņš novērojis situācijas, ka piegādes kurjeri pārvietojas ar lieliem elektovelosipēdiem pa šaurām ietvēm, lai arī tuvumā ir velojoslas. "Šāda rīcība rada risku gājēju drošībai, īpaši vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti un bērniem, kuri sastopami pilsētas centrā," pauž Ņefedovs.
Viņa skatījumā, gājējiem nav iespējams laicīgi reaģēt un izvairīties no sadursmēm, kas var izraisīt nopietnas traumas. Iniciatīvas pārstāvis uzsver, ka trotuāri pilsētās, īpaši vēsturiskajā centrā, ir šauri un nav paredzēti ātrgaitas transportlīdzekļu kustībai. "Šāda prakse padara pārvietošanos pa ietvēm nedrošu un rada pastāvīgu stresu gājējiem," klāsta iniciatīvas autors.
Ņefedovs piedāvā veikt grozījumus Ceļu satiksmes noteikumos, nosakot aizliegumu pārvietoties ar velosipēdiem, elektovelosipēdiem un elektriskajiem skrejriteņiem pa ietvēm, ja konkrētajā ielas posmā ir izbūvēta velojosla. Viņš rosina atļaut izņēmumus tikai gadījumos, kad velojosla ir slēgta remontdarbu vai citu objektīvu iemeslu dēļ.
Līdztekus Ņefedovs aicina ieviest skaidras un saprotamas zīmes, kas norāda, ka pārvietošanās pa ietvi ar minētajiem transportlīdzekļiem ir aizliegta.
Tāpat viņš rosina nodrošināt policijas un pašvaldības kontroles mehānismu ar brīdinājumiem un sodu sistēmu, kā arī veikt informatīvu kampaņu par jaunajiem noteikumiem gan medijos, gan ar zīmēm uz ielām, īpaši pie populārām velojoslām.