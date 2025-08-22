Aleksejs Losevs (foto: Valsts policija)
112
Šodien 22:08
Meklē 1978. gadā dzimušo Alekseju Losevu, kurš devās uz Vāciju un pazuda
Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1978. gadā dzimušo Alekseju Losevu, kurš aizbrauca uz Vāciju un pēdējā saziņa ar radiniekiem viņam bija 20. augustā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Aleksejs Losevs (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums 180 cm, svars 70-80 kg, īsi, gaiši mati, vidējas miesas uzbūves.
Ģērbies zilās džinsa biksēs, tumši zils džemperis, CROCS tipa apavi – čības. Līdzi liela izmēra koferis, mugursoma haki krāsā.
Valsts policija aicina aplūkot attēlu ar vīrieti un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!