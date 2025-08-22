Asociācija: Jūrmalas iecere paaugstināt iebraukšanas maksu līdz 5 eiro var samazināt tūrisma plūsmu
Jūrmalas domes iecere paaugstināt iebraukšanas maksu pilsētā līdz pieciem eiro samazinās Jūrmalas viesu spontāno apmeklējumu skaitu, īpaši ģimeņu un vienas dienas atpūtnieku apmeklējumu skaitu, sacīja Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) prezidents Andris Kalniņš (ZZS).
Viņš norādīja, ka šī iecere rada nopietnas bažas viesmīlības un tūrisma nozarē, jo Jūrmalas uzņēmēji jau patlaban ir ļoti atkarīgi no laika apstākļiem. "Šī vasara to spilgti apliecināja, jo nestabilie laika apstākļi būtiski ietekmēja apmeklētāju plūsmu un ienākumus," piebilda Kalniņš.
Pēc viņa teiktā, šāds pašvaldības lēmums tiešā veidā ietekmēs restorānus, viesnīcas un kultūras pasākumus, tostarp Dzintaru koncertzāli, kur apmeklējuma kritums var kļūt jūtams jau nākamajā sezonā. "Tas sūta nepareizu signālu, ka uzņēmēju un viesu intereses pilsētā netiek pienācīgi ņemtas vērā," sacīja asociācijas vadītājs.
Kalniņš pauda, ka Jūrmalas pašvaldībai būtu jāpārskata šo ieceri un jāmeklē sabalansētākus risinājumus, piemēram, sezonālu vai diferencētu maksu, kas ļautu nodrošināt pilsētai nepieciešamos ienākumus, vienlaikus neatsvešinot apmeklētājus un nebojājot uzņēmējdarbības vidi.
"Pretējā gadījumā zaudētāji būs ne tikai uzņēmēji, bet arī pati Jūrmala, kuras reputācija un pievilcība kā viesmīlīgai kūrortpilsētai var ciest," sacīja Kalniņš.
Jūrmalas dome plāno paaugstināt iebraukšanas maksu Jūrmalā līdz pieciem eiro.
Sabiedriskajai apspriešanai nodoto saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz palielināt nodevas apmēru bez iebraukšanas reižu ierobežojuma. Vienas dienas iebraukšanas maksa pieaugtu no trim līdz pieciem eiro, septiņu dienu jeb nedēļas maksa - no 10 līdz 20 eiro, 30 dienu jeb mēneša maksa - no 31 līdz 60 eiro, trīs mēnešu jeb 90 dienu maksa - no 55 līdz 100 eiro, pusgada jeb 180 dienu maksa - no 107 līdz 180 eiro, bet gada jeb 365 dienu maksa būtu 270 eiro.
Zemā pieprasījumā dēļ plānots atteikties no 270 dienu maksas, kas līdz šim bija 150 eiro.
Iepriekš iebraukšanas maksas apmērs tika paaugstinās no 2024.gada 1.februāra un tika noteikts iebraukšanai visu gadu, nevis, kā iepriekš, tikai vasaras sezonā.
Sabiedriskā apspriešana paredzēta līdz 4.septembrim.