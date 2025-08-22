Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Rīgas policija pastiprina kontroli pie skolām
Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Rīgas pašvaldības policija (RVPP) pastiprināti kontrolē ceļu satiksmes drošību pilsētā, īpašu uzmanību pievēršot izglītības iestāžu apkārtnei. Bērnu drošība vienmēr ir bijusi viena no RVPP galvenajām prioritātēm, tādēļ policijas darbs šajā jomā ir visaptverošs un nepārtraukts – visa gada garumā, bez brīvdienām.
“Esmu vienojies ar Rīgas pašvaldības policiju, ka jau divas nedēļas pirms jaunā mācību gada sākuma policija pastiprināti uzrauga ātruma ievērošanu skolu tuvumā. Svarīgi, lai šādi apsekošanas un uzraudzības pasākumi notiktu ilgtermiņā, šobrīd to galvenais mērķis ir nodrošināt, ka bērni var nokļūt no mājām uz skolu vai pulciņu, jūtoties droši ceļā. Savukārt autovadītājiem šis ir skaidrs signāls – skola ir sākusies, jābūt īpaši uzmanīgiem. Arī pats plānoju doties līdzi uz kādu no policijas izbraukumiem pie mācību iestādēm, lai pārliecinātos par situāciju un izvērtētu, kā vēl varam uzlabot satiksmes drošību,” uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
Katru gadu pirms mācību gada sākuma RVPP veic izglītības iestāžu un to apkārtnes apsekošanu, lai identificētu iespējamos riskus bērnu drošībai un sniegtu ieteikumus atbildīgajām institūcijām šo risku novēršanai. Sākoties aktīvam skolas laikam, bērni un jaunieši atgriežas ikdienas satiksmē, tāpēc policija pastiprināti uzrauga, lai autovadītāji ievērotu noteiktos ātruma ierobežojumus pie skolām un bērnudārziem, kā arī stingri seko ceļa zīmju ievērošanai.
Šomēnes pašvaldības policija, veicot atļautā braukšanas ātruma kontroli ar netrafaretiem transportlīdzekļiem, apstiprinājusi 1188 pārkāpumus par soda piemērošanu par atļautā ātruma neievērošanu 30 km/h zonā, tostarp izglītības iestāžu apkārtnē.
Kā jau iepriekš ziņots, Rīgas pašvaldība aicina vecākus savlaicīgi pārrunāt ar bērniem drošības noteikumus – gan par drošu ielas šķērsošanu, gan par uzvedību pieturvietās un skolai piegulošajās teritorijās. Būtiski ir arī pašiem vecākiem sniegt bērniem pozitīvu piemēru ar savu uzvedību satiksmē – ievērot luksoforu signālus, izmantot gājēju pārejas un cienīt citus satiksmes dalībniekus.
Savukārt autovadītāji tiek aicināti būt īpaši uzmanīgiem, pārvietojoties pilsētas ielās, īpaši skolu un bērnudārzu tuvumā, kā arī dzīvojamo rajonu iekšpagalmos. Satiksmes eksperti atgādina – bērni ne vienmēr ir prognozējami, tāpēc samaziniet braukšanas ātrumu un esiet gatavi negaidītām situācijām.