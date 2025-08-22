Elektroapgādes pārrāvuma iemesli tiek skaidroti.
Novadu ziņas
Šodien 13:44
Elektroapgāde Ogres novadā ir atjaunota
Elektroapgāde klientiem Ogres novadā un Lielvārdes pilsētā ir atjaunota.
"Elektroapgāde klientiem Ogres novadā un Lielvārdes pilsētā ir atjaunota. Apmēram 40 minūšu laikā (plkst.12.33) elektroapgāde tika atjaunota lielākajai daļai klientu, plkst.13.02 - visiem klientiem. Elektroapgādes pārtraukumu izraisīja traucējums 20 kilovoltu (kV) elektrolīnijā," paziņojis AS "Sadales tīkls".
Jau ziņots, ka šodien plkst. 11.55 tikareģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma elektrotīklā Ogres novadā.Tas ietekmēja aptuveni 4200 klientu elektroapgādi Jumpravas, Lēdmanes, Rembates, Lielvārdes pagasta apkaimē, kā arī Lielvārdes pilsētā (E. Kauliņa alejas, A. Pumpura, Zvaigžņu, Meža, Lāčplēša, Skolas, Ausekļa ielas apkaimē). AS "Sadales tīkla" operatīvā darba brigāde nekavējoties uzsāka bojājuma lokalizāciju.