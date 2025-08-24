Saldenieks Dāvis Pērkons cēlam mērķis devies 600 kilometru garā pārgājienā pa Kurzemi
Saldenieks Dāvis Pērkons kājām devies aptuveni 600 kilometru garā ceļā apkārt Kurzemei. Mērķis nav tikai paša izturības pārbaude, bet gan vākt ziedojumus bērniem, kam vajadzīgas ortozes.
Brīdī, kad “Kas Jauns Avīze” sazvana Dāvi, viņš ir kilometru pirms Abragciema, un nesen beidzies pusdienu pārtraukums. “Turpināšu iet gar jūru,” saka Dāvis, kuram parasti šāda iespēja nav, viņa dzimtā vieta ir Latvijas iekšzemē, Ezere Saldus novadā.
Paņēmis atvaļinājumu
Šajā pagastā Dāvis arī 10. augusta rītā sāka savu gājienu. “Pirmajā dienā mērķis bija 30 kilometru, sanāca pieci pa virsu. Otrajā un trešajā pa trīsdesmit, vakar arī varēja mazliet vairāk,” mūsu saruna norit 14. augustā, un Dāvis lēš, ka no grafika iekavējis par septiņiem līdz desmit kilometriem, taču cer iedzīt – vajadzētu 35 kilometrus dienā. Un, ja baterijas ļaus, vēl kādu kilometru vairāk.
Plāns ir apiet apkārt visai Kurzemei, atgriežoties Ezerē, bet minimālais mērķis ir Liepāja. “Ja vienpadsmitajā dienā būšu Liepājā, iespējams, iešu uz Ezeri. Pagaidām grūti spriest,” Dāvim jāiekļaujas atvaļinājumā, paņēmis trīs nedēļas un iešanai velta divas.
Visgrūtāk ir vakaros
Smagāk esot vakarā, kad iekārtojas naktsguļai un var sākt sāpēt kājas. “Šonakt gurns sāpēja no abām pusēm, it kā būtu nodejojis trīs dienas pēc kārtas,” pasmaida Dāvis. “Bet no rīta piecelies, izkusties, kārtīgi paēd, aiziet pirmie soļi un atkal ir ritmā.”
Dāvis sāk iet ap astoņiem rītā, pa dienu ir pāris pauzes, un beidz ap astoņiem deviņiem vakarā. Līdzi jānes desmit līdz 13 kilogrami, tostarp divas pusotra litra ūdens pudeles. “Man ir viss, lai divas trīs dienas varētu izdzīvot, ēdiens visu laiku ir līdzi, tāpat nakts palikšanas un lādēšanas iespējas,” saka Dāvis. Viņam ir atvērtā tipa telts, nakšņo gan mežā, gan pie jūras, pie Bikstiem atpūtas vietas īpašnieks atļāva palikt pie dīķiem.
Atbalsts mediķu konsultācijām
Šis pārgājiens norit sadarbībā ar Ziedot.lv. Jau vairākus mēnešus pirms došanās ceļā Dāvis meklēja, kam organizēt ziedojumu akciju, un ieraudzīja rehabilitācijas centra POGA projektu “Drošie soļi”, kas atbalsta bērnus ar kustību traucējumiem, kuriem nepieciešamas ortozes. Fizioterapeita un tehniskā ortopēda konsultācijas viņiem ir bez maksas, taču vienas konsultācijas izmaksas ir 85 eiro, jo piedalās divi augsti kvalificēti speciālisti.
“Sapratu, ka, pievēršot šim projektam uzmanību, es varētu kaut ko labu dot pretī. Es pats zinu, kā tas ir, jo man dzīvē ar traumām sanācis vilkt trīs ortozes, tas reāli var palīdzēt,” teic Dāvis. Pirmo piecu dienu laikā saziedots jau ap 1400 eiro.
Garāmbraucēji piedāvā palīdzību
“Dzīvē ir izaicinājumi, lai kaut ko sasniegtu, jāsper tie drošie soļi,” Dāvis atzīst, ka līdz šim nav bijis liels pārgājienu gājējs, kaut arī ir fiziski trenēts. “Tomēr ar tādu intensitāti un tik ilgi eju pirmo reizi. Man gan ir sagatavotība, arī pārgājienam gatavojos vismaz pusgadu, sanāca labi uztrenēt muguru. Protams, ir “amerikāņu kalniņi”, vienu dienu pēc pusdienas laika nevari paiet, otrā dienā jūties tā, ka varētu sākt skriet.”
Garāmbraucēji mēdz apstāties, aprunāties, piedāvāt palīdzību. “Foršs pāris no Jaunpils jau divas reizes piebrauca un apjautājās, vai nevajag uzlādēt “poverbankas” (portatīvais akumulators tālruņiem). Zemessargi no manas rotas izbrīvēja laiku un vienu dienu pastaigāja kopā.” Plāns ir finišēt 24. augusta vakarā, ja izdosies, tad Ezerē.
Dāvja atbalstītajam labdarības mērķim var ziedot fonda Ziedot.lv kontā LV95HABA0551006150241 ar norādi “Drošie soļi”.