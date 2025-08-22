Šajās diplomātiskajās spēlēs ASV zaudē, norāda Zatlers
Bijušais Valsts prezidents Valdis Zatlers "Latvijas Televīzijai" norāda, ka Krievija šobrīd maksimāli ilgi cenšas saglabāt iespēju karot, vienlaikus radot ilūziju, ka ir gatava sadarbībai un mieram. Tāpat viņš norāda, ka šajās diplomātiskajās spēlēs ASV zaudē.
Viņaprāt, tādā veidā Eiropa varētu parādīt, ka rīkojas nopietni. Eksprezidents salīdzināja, ka mēs paši pat reizēm baidāmies, vai var ticēt uz papīra uzrakstītām garantijām par NATO līguma 5.pantu. Tad nav saprotams, kā varētu nostrādāt "piesegšanās ar papīriem" jebkādos jautājumos attiecībā pret Krieviju, sacīja Zatlers.
Komentējot diplomātiskās sarunas par iespējamu mieru vai pamieru starp Krieviju un Ukrainu, eksprezidents vērtēja, ka Krievijas spertie soļi ir diezgan perfekti - tā cenšas maksimāli ilgi saglabāt iespēju karot, vienlaikus radot ilūziju, ka ir gatava sadarbībai un mieram. "Tas ir skumji, jo šajās diplomātiskajās spēlēs ASV zaudē. Vēl nav neviena uzvara iegūta, un pat sarkanais paklājs [Krievijas diktatoram Vladimiram] Putinam neko nedeva," uzskata Zatlers.
Viņš gan vērsa uzmanību, ka laba iespēja panākt mieru Ukrainā būtu brīdī, kad Putins varētu Krievijā pateikt, ka ir uzvarētājs. Šādā gaisotnē kaimiņvalsts diktators varētu būt gatavs slēgt vienošanos, jo Krievijas iekšienē viņš neizskatītos kā zaudētājs. "Bet tas būs viens ļoti īss mirklis, un tas drīz beigsies," skaidroja eksprezidents.
Viņš uzskata, ka pirms pilnīga miera noslēgšanas starp Ukrainu un Krieviju ir jābūt pamieram, pretējā gadījumā nav racionāli vest sarunas, vienlaikus veicot sāpīgus militārus uzbrukumus. "Ir jābeidz šaut un tad jāsēžas pie galda un jāsāk runāt par miera līguma punktiem un nosacījumiem," pārliecināts bijušais Latvijas Valsts prezidents.
Viņš arī pauda uzskatu, ka, iespējams, miera labad varētu pat uz īsu laiku atkāpties no retorikas par Ukrainas uzņemšanu NATO, bet noteikti atgriezties pie tās vēlāk. "Paies pāris gadi, būs cita ASV administrācija, cits prezidents, un tad mēs teiksim: "Nē, Ukraina būs NATO!"," sprieda Zatlers.
Viņš ir pārliecināts - lai iegūtu stabilitāti un mieru Eiropā, Ukrainai ir jākļūst par NATO dalībvalsti, īpaši, ņemot vērā tās stipro un reālu karadarbību pieredzējušo armiju.