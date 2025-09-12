VIDEO: pēc Turcijas un Grieķijas mača fanu starpā izcēļas asumi
Grieķijas un Turcijas fani iesaistās asās diskusijās.
VIDEO: pēc Turcijas un Grieķijas mača fanu starpā izcēļas asumi

Turcijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā ar pārliecinošu sniegumu uzvarēja Grieķiju un iekļuva Eiropas čempionāta finālā, kur svētdien spēkosies ar Vāciju. Tomēr pēcspēles gaisotne nebija tikai svētku pilna – pametot arēnu, abu komandu fanu starpā izcēlās asumi.

Turcijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā uzvarēja Grieķiju un iekļuva Eiropas čempionāta finālā, kur tiksies ar Vācijas izlasi. Turki uzvarēja ar 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17).

Pametot arēnu pēc spēles, fanu vidū bija novērojami asumi – īpaši starp Turcijas un Grieķijas līdzjutējiem, kuri emocionāli reaģēja uz rezultātu.  Kā novēroja aculiecinieki, dažviet izcēlās asas vārdu apmaiņas un skaļi strīdi, kas lika apsardzei pastiprināti sekot notiekošajam, lai situācija nepāraugtu nopietnākos konfliktos.

Pirmajā pusfināla spēlē Vācija ar 98:86 guva panākumu pār Somiju.

Svētdien plkst.17 par bronzu cīnīsies Grieķija un Somija, bet plkst.21 Eiropas čempionāta finālā tiksies Vācija un Turcija, kas līdz šim turnīrā spēlējušas bez zaudējumiem.

