No daudzsološā studenta līdz Kērka slepkavībā apsūdzētajam - kas ir Tailers Robinsons, kuru nodeva paša tēvs?
22 gadus vecais Tailers Robinsons, kurš līdz šim bija zināms kā sekmīgs students un trešā kursa audzēknis elektrotehnikas mācekļu programmā Jūtas izglītības sistēmā, kļuvis par galveno aizdomās turamo konservatīvā aktīvista Čārlija Kērka slepkavībā.
Kāds tiesībsargājošo iestāžu pārstāvis atklāja, ka Tailera Robinsona tēvs fotogrāfijās atpazinis savu dēlu. Kad tēvs ar viņu runājis, Robinsons atzinies, vēsta cits avots. Ceturtdienas vakarā “viens no Tailera Robinsona ģimenes locekļiem sazinājās ar ģimenes draugu”, kurš tālāk informējis varas iestādes, paziņoja Jūtas gubernators Spensers Kokss.
Robinsonu aizturēja ceturtdien ap plkst. 22 pēc vietējā laika, apstiprināja FIB direktors Kašs Patels. “Viņa ģimene un draugs palīdzēja nodot viņu likumsargu rokās Vašingtonas apgabalā,” sacīja Kokss.
Gubernators piebilda, ka aizdomas pret Robinsonu apstiprināja arī citi pavedieni, tostarp viņa apģērbs un automašīna, kas trešdienas rītā tika pamanīta notikuma vietas tuvumā.
Izmeklētāji nopratināja arī vienu no aizdomās turamā radiniekiem, kurš stāstījis, ka Robinsons “pēdējos gados kļuvis politiskāks”. “Ģimenes loceklis atsaucās uz nesenu vakariņu sarunu pirms 10. septembra, kurā Robinsons pieminējis, ka Čārlijs Kērks ieradīsies uz pasākumu Jūtas ielejas universitātē,” teica Kokss.
Šajās vakariņās Robinsons esot paudis, ka viņam nepatīk Kērka uzskati, sacīja radinieks. Viņš arī apstiprinājis, ka Robinsonam pieder pelēks Dodge Challenger – tāds pats auto redzēts UVU teritorijā novērošanas kameru ierakstos.
Varas iestādes nopratināja arī Robinsona istabas biedru, kurš izmeklētājiem uzrādīja viņam piedēvētos komentārus "Discord" platformā, piebilda Kokss. Tie ietvēruši “ziņas, kas saistītas ar kontaktu “Tailers”, kurās runāts par nepieciešamību paņemt šauteni no slēptuves, atstāt ieroci krūmos” un ka ierocis “bijis ietīts dvielī,” sacīja gubernators.
Varas iestāžu rīcībā nonākušie digitālie pierādījumi papildināja arī atrastā ieroča un munīcijas izmeklēšanas rezultātus. Sākotnēji bija ziņojumi, ka patronas saturējušas uzrakstus par transpersonām, taču tas neapstiprinājās. Pēc gubernatora sacītā, uz čaulītēm bija tādi ieraksti kā “Hei, fašist! Noķer!” un “Ja tu to lasi, tu esi gejs. LMAO”. Iepriekšējās interpretācijas par simboliem izrādījās kļūdainas.
Zināms, ka Tailers mācās elektrotehnikas mācekļu programmā vienā no 16 Jūtas Augstākās izglītības sistēmas iestādēm. Tailers Robinsons ir trešā kursa students šajā mācekļu programmā.
Pārstāvis piebilda, ka Robinsons 2021. gadā vienu semestri mācījies arī Jūtas Valsts universitātē un no 2019. līdz 2021. gadam.
Tailers Robinsons pašlaik tiek turēts Jūtas apgabala cietumā, kur viņam piemērotas vairākas sākotnējās štata apsūdzības, tostarp par slepkavību. Nav skaidrs, vai federālās apsūdzības tiks izvirzītas papildus vai aizstās štata apsūdzības. ASV prezidents Donalds Tramps šorīt intervijā sacīja, ka cer, ka aizdomās turamajam šāvējam tiks piespriests nāvessods. Arī Jūtas gubernators Spensers Kokss paziņojis, ka štata amatpersonas šajā lietā “virzīsies uz nāvessodu”.