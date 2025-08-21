Valsts policija turpina meklēt Ķengaragā uz ielas atrastā zīdaiņa vecākus
Valsts policija (VP) turpina meklēt otrdienas rītā Rīgā, Ķengaragā uz ielas atrastā zīdaiņa vecākus, informēja VP.
Tāpat policijā norāda, ka šobrīd likumsargi turpina skaidrot notikušā apstākļus, turpinās izmeklēšana kriminālprocesā, bet bērns atrodas mediķu aprūpē.
Policija aizvien aicina atsaukties iedzīvotājus, kas var sniegt papildu informāciju, kas noderētu izmeklēšanā. Plašāki komentāri pašlaik nav iespējami, uzsvēra VP.
Jau vēstīts, ka agrā otrdienas rītā ap plkst.6 Festivāla ielā tika atrasta segā ietīta jaundzimusi meitene. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka otrdien ap plkst.3.40 bērnu uz ielas ir atstājusi pagaidām nenoskaidrota sieviete. Šobrīd pieejamā informācija liecina, ka bērns varētu būt nepilnu diennakti vecs.
Likumsargi aicina arī pašus bērna vecākus pieteikties VP.
Izmeklēšanā būtisku pienesumu var sniegt arī videomateriāli. Policija aicina iedzīvotājus, kuru transportlīdzekļiem otrdienas rītā no plkst.2 līdz 4.30 Ķengaraga mikrorajonā bijuši ieslēgti video reģistratori, pārbaudīt ierakstus un, ja tajos redzama sieviete ar jaundzimušu bērnu rokās vai sieviete bez bērna - iesniegt video materiālus policijai. Īpaši svarīgi ir video ieraksti no Prūšu, Ikšķiles, Aviācijas, Festivāla, Latgales, Dubnas un Rasas ielām, kā arī Rīgas 72.vidusskolas apkārtnes.
Tāpat policija aicina atsaukties elektroskrejriteņa vadītāju, kurš otrdienas rītā ap plkst.4 pārvietojās pa Aviācijas ielu un īslaicīgi apstājās pie Aviācijas un Ikšķiles ielas krustojuma.