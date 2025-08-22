Pāvilostā mežā izglābj apmaldījušos meiteni no Vācijas. Pašvaldība gratulē glābējus. FOTO

Pāvilostnieki Dace un Andris no meža izved apmaldījušos 12 gadus veco Paulu no Vācijas
Pāvilostnieki Dace un Andris Zaļkalni, sēņojot mežā Pāvilostas apkārtnē, tajā sastapa pavisam nobijušos un apmaldījušos 12 gadus vecu meiteni no Vācijas, kuru abi izveda no meža. Pašvaldības policija gratulēja Zaļkalnu pāri, pasniedzot vietvaras suvenīrus – tostarp arī lietussargu.
“Paldies pāvilostniekiem Dacei un Andrim Zaļkalniem. Dodoties sēņot, abi mežā sastapa izmisušu, no grupas noklīdušu un apmaldījušos meiteni no Hamburgas”, “Facebook” raksta Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
“Te nav jāuzsver mūsu iesaiste, bet gan tas, ka katram cilvēkam jāiemācās no galvas vismaz viens vai divi telefona numuri, lai gadījumā, ja pašam nav klāt tālrunis, var palūgt citiem, lai piezvana,” saka Dace Zaļkalne. Tieši tas, ka 12 gadus vecā Paula no Vācijas, kura kopā ar citiem saviem tautiešiem devās ekspedīcijā pa piekrasti un tonakt nakšņoja pie Pāvilostas krastiem, zināja savas mammas tālruni, palīdzēja risināt situāciju.
Dace un Andris Zaļaklni Paulu satika mežā pavisam nobijušos. Sapratuši, ka meitene nerunā latviski, abi mēģināja sazināties angliski. Palīgā nāca Dienvidkurzemes novada pašvaldības policisti Vladimirs Rudzītis un Matīss Apinis. Kad Andris Zaļkalns sazinājās ar Vladimiru Rudzīti, izstāstot situāciju, policijas inspektors nogādāja Lauru Pāvilostas Tūrisma informācijas centrā, palīgā ieradās pāvilostnieks Ģirts Vagotiņš-Vagulis, kurš labi runā vācu valodā, un pamazām izdevās noskaidrot, kur ir Paulas grupas biedri, kas meiteni jau bija sākuši meklēt.
Vladimirs Rudzītis pastāstīja, ka bieži gan negadās, bet ik gadu pašvaldības policijas inspektoriem nākas doties palīgā pāris cilvēkiem, kas nomaldījušies mežā. “Tāpēc man arī ir kāds ieteikums, kā rīkoties, lai cilvēku būtu vieglāk atrast – ja ir konstatēta pazudušā cilvēka atrašanās vieta un glābēji jau dodas palīgā, lūdzu, palieciet uz vietas un neejiet projām, lai meklēšana nav jāsāk no gala,” viņš aicināja.
Vladimirs Rudzītis arī devās pie Zaļkalnu ģimenes, lai pateiktu paldies par iesaistīšanos kritiskajā situācijā. Vietvaras pārstāvis Zaļkalniem pasniedza ar pašvaldības suvenīrus. Kā redzams, fotogrāfijās, tad Zaļkalni tika arī pie jaunas lietussarga.