Doma laukums šovasar kļuvis par vietu, kur iedzīvotāji var iegrimt lasīšanas pieredzē
Turpinot Rīgas pašvaldības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas sākto iniciatīvu, vides objekts "Kopā pie Doma" Doma laukums šovasar kļuvis par vietu, kur iedzīvotāji tiek aicināti ne tikai atpūsties, bet arī iegrimt lasīšanas pieredzē. Līdz pat oktobra beigām lasītava būs mājvieta īpašai pasākumu programmai, ko īsteno kustība "Laiks lasīt" – tās mērķis ir stiprināt lasītprieku un aktualizēt grāmatu lomu dažādās sabiedrības grupās.
“Mūsdienu pasaulē, kur informācijas plūsma ir nepārtraukta un temps – straujš, atrast brīdi rimtumam un uzmanībai tikai sev kļūst par īstu luksusu. Lasīšana ir šī miera un klusuma osta – vieta, kur iespējams atjaunoties un vienlaikus gūt patiesu prieku,” uzsver rakstniece un kustības "Laiks lasīt" idejas autore Inga Grencberga.
Kustība "Laiks lasīt" ir pārtapusi par visaptverošu iniciatīvu, kurā vienojas rakstnieki, grāmatu vēstneši, ar grāmatu nozari saistītās organizācijas un lasītāji visā Latvijā. Tā apvieno dažādus lasīšanai veltītus pasākumus gan Rīgā, gan reģionos, iedvesmojot cilvēkus atklāt lasīšanas spēku un pievienoties grāmatu kultūras un lasītāju kopienai.
“Mēs esam pārliecinājušies – lasīšana ir priekpilna un vieno cilvēkus - bērnus, pusaudžus un pieaugušos. Tā ir dzīvesveids, mirklis mieram un priekam,” saka Grencberga.
Kustība "Laiks lasīt" vides mākslas objektā piedāvās daudzveidīgus pasākumus:
23. augusts – Ģimeņu un bērnu diena
No plkst. 11.00 līdz 14.00 bērni un vecāki aicināti iesaistīties radošās darbnīcās – veidot grāmatzīmes, krāsot lasīšanas tematiskās lapas, zīmēt savu mīļāko grāmatu varoni. Pieejams bērnu grāmatu maiņas punkts un iespēja piedalīties spēlēs, ko piedāvā lasīšanas galda spēļu izdevēji Kokmaizītes. Mazie lasītāji tiks aicināti skaļi lasīt fragmentus no savām mīļākajām grāmatām vai Latvijas bērnu grāmatu autoru īpaši sarūpētajām grāmatām. Plkst. 13.00 paredzēta saruna ar grāmatu autori un pedagoģi Līgu Rozentāli par to, kā rosināt bērnos interesi par lasīšanu.
4. septembris – Skolēnu diena un diskusija
Dienas laikā notiks nodarbības skolēniem kopā ar Ievu Strazdiņu, lai radošā un izzinošā veidā atklātu stāstu pasauli.
Plkst. 18.30–20.00 notiks saruna un darbnīca “Pusmūžs – kur smelties spēku. Varbūt grāmatās?”, kurā piedalīsies rakstnieki un terapeiti, lai diskutētu par dzīves pārmaiņu posmiem un lasīšanas lomu tajos.
11., 17., 29. septembris – Kā sākt savu grāmatu klubiņu?
Izlasītā vērtību padziļina sarunas. Tā ir iespējams pamanīt, cik dažādi viens un tas pats teksts uzrunā atšķirīgus cilvēkus, ieraudzīt garām palaistās nianses un arī - satikt domubiedrus. Pieredzējusi grāmatu klubiņu vadītāja un dalībniece Laura Brīvība-Dzenuška palīdzēs izveidot grāmatu klubiņus dažādu tematisko loku interesentiem (vēsturiskā literatūra, latviešu autoru darbi, detektīvromāni).
13. septembris – Par tētiem!
Pasākums, kurā uzmanības centrā tēvi un viņu loma lasīšanā. Apmeklētāji varēs piedalīties diskusijā, klausīties rakstnieku, tajā skaitā, Zanes Zustas un Ingas Grencbergas, lasījumus no darbiem, kuros minētas attiecības ar tēviem, kā arī iesaistīties grāmatu maiņā un tematiskās aktivitātēs.
18. septembris – Vieglā valoda. Personīgi.
Vakara pasākumā (plkst. 18.00–19.30) rakstnieces Laura Vinogradova un Baiba Baikovska iepazīstinās ar vieglās valodas nozīmi, tās mērķauditoriju un lietojumu. Piedalīsies Vieglās valodas aģentūras pārstāvji, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pārstāvji, autori, blogeri un citi interesenti, lasot tekstus vieglajā valodā un daloties savā pieredzē.
20. septembris – Blogeriem un lasītājiem
Pieredzējušas blogeres Elīna Dlohi un Kristīne Sommere vadīs meistarklasi par to, kā atrast savu ceļu grāmatu apskatnieku jeb blogeru pasaulē - kā un ar ko sākt, ar ko rēķināties, kas nepieciešams blogerim un kā atrast savu balsi? Pēc tā lasītājus aicināsim uz grāmatu randiņiem - īsām sarunām par dažādiem tematiem literatūrā.
31. oktobris – Šausmu vakars
Gada tumšākajā laikā lasīšanas programma noslēgsies ar šausmu vakaru – literāri un vizuāli bagātu pasākumu ar stāstiem, noslēpumiem un baisām grāmatām, kur ikvienam būs iespēja iepazīties ar šausmu tematiku literatūrā.
Rīgas pašvaldība un Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina ikvienu atrast savu stāstu pašā Vecrīgas sirdī.