"Latvijas Lepnums 2025" - žūrija vienojās par goda balvas laureātiem
Otrdien, 19. augustā, izskatot 223 pieteikumus, "Latvijas Lepnums" žūrija pieņēma lēmumu par šī gada desmit goda balvas laureātiem. Svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija norisināsies 22. reizi un būs skatāma TV3 kanālā Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, 18. novembrī.
"Latvijas Lepnums" žūrijas sastāvā tika izvēlētas sabiedrībā cienītas un nozīmīgas personības no dažādām profesionālajām jomām.
Vairāku stundu garumā pieteikuma vēstules rūpīgi izskatīja un par desmit laureātiem vienojās TV3 programmu direktore Elīna Jēkabsone, Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa, “Rimi Latvia” sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite, TV3 ētera personība un ilggadējais ceremonijas vadītājs Arnis Krauze, dramaturģe un Valmieras drāmas teātra direktore Evita Ašaradena, TV3 ētera personība Evelīna Strazdiņa, hokeja leģenda Sandis Ozoliņš un mūziķis un grupas “Instrumenti” dalībnieks Reinis Sējāns.
"TV3 un žūrijas vārdā vēlos pateikt lielu paldies ikvienam pieteikuma rakstītājam un iesniedzējam. Paldies, ka pamanāt un novērtējat savus līdzcilvēkus, palīdzot mums atklāt, cik daudz sirds siltu, labestīgu un iedvesmojošu cilvēku ir mums visapkārt. Gadu gaitā esam iepazinušies ar tūkstošiem pieteikumu, kur emocijas raisīja gan pieteiktie lepnumi, gan arī vēstuļu autori, kas vienkopus raisa tik daudz gaišuma. Lai gan Lepnuma balva tiek piešķirta desmit izvirzītajiem cilvēkiem, ikviens iesūtītais stāsts iedvesmo, aizkustina un atgādina, cik nozīmīgas var būt pat vismazākās labestības izpausmes. Arī šogad aicinām ikvienu godināt Latvijas Lepnumus ikgadējā apbalvošanas ceremonijā TV3 kanālā 18. novembrī," saka "Latvijas Lepnums" žūrijas locekle un TV3 programmu direktore Elīna Jēkabsone.
"Latvijas Lepnums" ikgadēji godina spožākos, labsirdīgākos un iedvesmojošākos cilvēkus, kas atrodas tepat starp mums. Svinīgajā ceremonijā jau tradicionāli balvas pasniedz gan sabiedrībā zināmas personības, gan laureātiem nozīmīgi cilvēki, ar kuriem dzīves laikā ceļi bija krustojušies.
Katru gadu "Latvijas Lepnums" apbalvo iedzīvotājus dažādās nominācijās. Pagājušajā gadā apbalvojumi tika piešķirti kategorijās "Jauniete"; "Iedvesmotājs"; "Vairāk nekā prasa pienākums"; "Sirdsdarbs"; "Sargeņģelis"; "Patriots"; "Novadnieks"; "Mūžīgais dzinējs"; "Ģimene" un "Cilvēks cilvēkam".