Septembrī iedzīvotājiem būs iespēja Teiču dabas rezervātā lasīt dzērvenes
Teiču dabas rezervātā divās septembra nedēļas nogalēs vietējie iedzīvotāji varēs lasīt dzērvenes, liecina Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Latgales reģionālās administrācijas lēmums.
Iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Madonas novada Mētrienas, Barkavas, Varakļānu un Murmastienes pagastā, Jēkabpils novada Atašienes pagastā, ir atļauts lasīt dzērvenes, neizmantojot palīgierīces, Teiču dabas rezervāta regulējamā režīma zonā.
To drīkstēs darīt 13. septembrī un 14. septembrī, kā arī 20. septembrī un 21. septembrī.
Ogošanai nav nepieciešama DAP izsniegta individuālā atļauja, taču rezervāta tuvējā apkaimē deklarētajiem iedzīvotājiem līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.
Rezervāta regulējamā režīma zonā atļauts lasīt tikai dzērvenes, nevis citas ogas un sēnes. Ogot drīkst tikai ar rokām, neizmantojot nekāda veida palīgierīces. Jebkādi sadzīves atkritumi aiz sevis jāsavāc un jānes mājup, kā arī jāievēro ugunsdrošības un citu noteikumu prasības.
Prasību ievērošanu veiks DAP valsts vides inspektori. Par nepamatotu atrašanos Teiču dabas rezervātā, kā arī ogošanas noteikumu neievērošanu var tikt piemērots administratīvais sods.
Teiču purvā dabas rezervāts izveidots, lai ļautu dabas procesiem attīstīties bez cilvēka iejaukšanās un klātbūtnes. Tas nodrošina dzīves apstākļus tipiskām, retām, aizsargājamām un daudzviet izzūdošām sugām.
Purvs ir arī putniem nozīmīga vieta, piemēram, barošanās un atpūtas vieta dzērvēm un zosīm. Purvu veidošanās un atjaunošanās notiek ļoti lēni, tie ir ļoti jutīgi pret nobradāšanu. Lai netraumētu augu mētras, ogas Teiču purvā lasīt ļauts tikai ar rokām, jo tehniskās ierīces izplūkā mētru lapas un izrausta to saknes. Visu minēto iemeslu dēļ ogošana šajā purvā atļauta tikai noteiktos periodos ierobežotam cilvēku lokam.
Dabas rezervāts ir teritorija ar teju neskartu dabu, kur uzturēties drīkst tikai ar īpašām atļaujām zinātniskās izpētes vajadzībām, lai nodrošinātu dabas procesu netraucētu attīstību. Šādas teritorijas ir Grīņu, Krustkalnu, Moricsalas un Teiču dabas rezervāti.