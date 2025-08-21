Saduras Valsts policijas mikroautobuss un vieglais auto; aculieciniece apgalvo, ka bākugunis nebija ieslēgtas
Duntes ielā notikusi sadursme starp Valsts policijas mikroautobusu un vieglo automašīnu. Avārijas rezultātā policijas spēkrats pārbrauca pāri ietvei un ar sasistu priekšdaļu iekļuva zālienā, aiz sevis atstājot tumšas dubļu pēdas.
Notikušo novēroja aculieciniece Dzintra, kas atradās nepilnu simts metru attālumā. TV3 raidījumam "Degpunktā" viņa stāsta: “Tas bija tāds svilpiens! Viņi brauca no Sarkandaugavas puses. (..) Viņi pilnīgi tādā kaukoņā uzmeta augšā, pāri ietvei uz zāli. Skaņa bija šausmīga.” Dzintra norāda, ka bākugunis nebija ieslēgtas.
Tikmēr Valsts policija norāda, ka likumsargu mikroautobuss devās uz izsaukumu, kas nozīmē, ka transportlīdzeklim bija ieslēgtas bākugunis un skaņas signāli. Policijas spēkrats pārvietojās pa Duntes ielu no Tvaika ielas virzienā uz Bukultu ielu. Sadursme notikusi krustojumā ar Ozolu ielu, kad “Toyota” vadītājs veica kreiso pagriezienu, un policijas mikroautobuss ielidoja zaļajā zonā.
Aculiecinieku uzņemtajos kadros redzams, ka negadījuma brīdī tuvumā bija novietotas vairākas automašīnas. Saskaņā ar atstātajām pēdām, sadursme notikusi tikai dažus metrus no tām.
Policija pieņēmusi lēmumu par soda piemērošanu “Toyota” vadītājam par ceļa nedošanu transportlīdzeklim, kuram ir priekšroka. Tāpat uzsākts administratīvais process, lai izvērtētu policijas darbinieka atbildību.