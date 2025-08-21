Ar plašu programmu atklāta piektā Latvijas Keramikas biennāle
No 15. augusta Cēsīs, no 5. septembra Daugavpilī un no 12. septembra Liepājā jau piekto reizi norisinās Latvijas Keramikas biennāle.
Šogad vienotais vadmotīvs “No zvaigžņu putekļiem līdz sulīgiem asniem” apvieno plašu izstāžu programmu, kurā 30 valstu mākslinieki iepazīstinās ar jaunākajiem sasniegumiem laikmetīgajā keramikā. Biennāles centrā būs arī vērienīgā starptautiskā laikmetīgās keramikas konkursa izstāde “Martinsona balva”.
Šī gada Latvijas Keramikas biennāles vadmotīvs aicina reflektēt par matērijas formām, to noturību un vērtību laika ritumā. Kā uzsver Latvijas Laikmetīgās keramikas centra vadītājs un kurators Aivars Baranovskis, keramikas darbos atklājas viss matērijas ietekmēšanas spektrs - no pilnīgas materiāla izziņas un kontroles līdz darbiem, kuros mākslinieks ļauj matērijai pašai izpausties, cilvēkam esot novērotāja lomā.
“Piektā Latvijas Keramikas biennāle nāk ar vēl nepieredzētu vērienu, vienkopus pulcējot patiesi izcilus māksliniekus no Eiropas, Āzijas, Dienvidamerikas un citiem pasaules nostūriem. Tā būs iespēja ieraudzīt laikmetīgo keramiku visā tās amplitūdā - no smalkiem, niansētiem objektiem līdz monumentālām formām, un šoreiz biennāles izstādes uzdos jautājumu - vai tikai visu kontrolējošā cilvēka roka ir spējīga veikt radīšanas aktus, vai tomēr pastāv arī kādi pilnīgi neatkarīgi procesi, kas sākotnēji amorfo māla masu pārvērš izteiksmē, kura spēj saturēt informāciju? Jo keramikas mākslā, iespējams, vairāk nekā jebkur citur dzīva ir apjausma, ka mēs visi esam vien zvaigžņu putekļi, kas spēj pārtapt sulīgos asnos un atstāt liecības par civilizācijas gaitām. Šis ir projekts, pie kura esam strādājuši ar īpašu rūpību un atbildību, tādēļ ar nepacietību gaidām tikšanos ar skatītājiem,” stāsta Baranovskis.
Izstāde “FRESH”: jaunais Latvijas keramikā (Cēsu izstāžu nams, Cēsis)
Latvijas Keramikas biennāle tika atklāta 15. augustā ar izstādi “FRESH”, kas pulcējusi jauno keramiķu paaudzi - Egiju Grīnfeldi (Gia Greenfield), Katerinu Geiduku, Laimu Lauriņu, Lindu Ķivuli, Lindu Zeltu, Martu Prēdeli, Megiju Zonnu un Ojūnu Batbajaru. Visi autori ir nesen absolvējuši Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas katedru un turpina patstāvīgu radošo darbību. Mākslinieku darbi atklāj plašu tematisko un emocionālo spektru - no introspektīviem pašportretiem un identitātes meklējumiem līdz dabas trausluma un ikdienas dzīves refleksijām.
Izstāde skatāma Cēsu Izstāžu namā līdz 28. septembrim.
Konkursa izstāde “Martinsona balva” (Rotko muzejs, Daugavpils)
Keramikas Biennāles centrālais notikums ir starptautiskā konkursa izstāde “Martinsona balva”, kurai šogad pieteikti 941 darbi no 69 valstīm, bet starptautiska žūrija izstādē atlasījusi 80 mākslas darbus no 30 valstīm, tostarp darbus no 23 Latvijas māksliniekiem. Laureāti tiks noteikti izstādes atklāšanas priekšvakarā, un balvu fonds sasniedz 20 000 EUR.
Žūrijas sastāvā - Aivars Baranovskis (Latvija), Klaudija Kazāli (Claudia Casali, Itālija), Kristīne Maikla (Kristine Michael, Indija), Lidži Čoi (Leeji Choi, Dienvidkoreja) un Veronika Surma (Weronika Surma, Polija). Konkursizstāde ir apliecinājums keramikas mākslas vitalitātei un veltījums pasaulslavenajam Latvijas keramiķim Pēterim Martinsonam. Izstāde “Martinsona balva” tiks svinīgi atklāta 5. septembrī Rotko muzejā un būs skatāma līdz 2026. gada 1. februārim.
Ar pilnu izstādei atlasīto mākslinieku sarakstu iespējams iepazīties Latvijas Laikmetīgās keramikas centra tīmekļvietnē.
Sanitas Ābelītes solo izstāde “Radījumi” (Martinsona māja, Daugavpils)
Iepriekšējās biennāles nacionālās kategorijas laureātes Sanitas Ābelītes personālizstādē mājo dažādi radījumi - gan cilvēki un dzīvnieki, gan fantastiskas būtnes, kas dzīvo senās teiksmās. Autore ar keramiku atklāj robežlīnijas starp realitāti un iztēli, ļaujot skatītājam sastapties ar pasauli, kur dzīvo radījumi, ne īsti dzīvnieki, ne cilvēki.
Izstāde “Radījumi” skatāma “Martinsona mājā” no 5. septembra līdz 23. novembrim.
Milenas Pirštelienes (Milena Pirštelienė, Lietuva) personālizstāde “Sērkociņš smiltīs” (Rotko muzejs, Daugavpils)
Iepriekšējās Latvijas Keramikas biennāles starptautiskās kategorijas laureāte Milena Piršteliene (Milena Pirštelienė) Rotko muzejā atklāj personālizstādi “Sērkociņš smiltīs”, kurā māksliniece, sekojot pašizziņas procesam, darbos izvēlas vienu abstraktu objektu kā “iesaldētu kadru”, aicinot pievērst uzmanību šķietami nenozīmīgām detaļām, un piešķirt tām intīmu nozīmi.
Izstāde “Sērkociņš smiltīs” Rotko muzejā būs skatāma līdz 2026. gada 1. februārim.
Polijas laikmetīgās keramikas izstāde “Bez vārdiem” (Rotko muzejs, Daugavpils)
Viesvalsts statusā šogad pārstāvēta Polija ar izstādi “Bez vārdiem”, kurā piedalās vairāk nekā 20 mākslinieku no Vroclavas Mākslas un dizaina akadēmijas. Izstādes nosaukums nāk no poļu valodas teiciena “brak słów”, kas nozīmē “palikt bez vārdiem”, būt “mēmam” no pārsteiguma. Šī frāze vienlīdz atbilstīgi raksturo gan rūgtas bezspēcības brīžus, kad rokas nolaižas izmisumā, gan spožus sajūsmas mirkļus, kas atstāj bez elpas, jo sajustais nav vārdos izsakāms.
Izstāde “Bez vārdiem” būs skatāma Rotko muzejā no 5. septembra līdz 23. novembrim.
Daiņa Lesiņa izstāde “porTĀLS pārEJA” (Galerija “4METRI”, Daugavpils)
Keramiķa Daiņa Lesiņa skulpturālo objektu ekspozīcija, kurā krāsainā un vizuāli vilinošā forma kalpo kā pretmets darbos iemiesotajām idejām par ierobežojumu, nosacītību un kontroles ilūziju. Struktūras atsaucas uz arhitektūras valodu, atgādinot portālus, būrus vai tilpnēm līdzīgas konstrukcijas. Tās simbolizē gan robežas, gan ilūziju par brīvību, aktualizējot jautājumu - cik daudz mēs paši virzām savu dzīvi un cik daudz to nosaka ārējie apstākļi. Šie objekti šķiet kā mazi arhitektūras modeļi, kuros it kā iespējams iekļūt, taču tajos nav patiesas ieejas vai izejas - tajos slēpjas labirintiska telpa, kas simbolizē cilvēka dzīves un apziņas ierobežoto raksturu.
Izstāde “porTĀLS pārEJA” būs skatāma galerijā “4METRI” no 5. septembra.
Baltijas valstu laikmetīgās keramikas izstāde “Bezvējš” (Liepājas muzejs, Liepāja)
“Bezvējš” ir gan iekšēja, gan ārēja miera stāvoklis, kurā satiekas vairāk nekā trīsdesmit mākslinieku darbi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Iespējams, izstādes nosaukums “Bezvējš” šai pilsētai šķiet pat ironiski banāls, taču tieši šī vienkāršība kļuvusi par izstādes apzinātu izvēli – pievērst skatienu klusumam. Apstādināts vilnis, atelpa starp kustībām – brīdis, kad matērija un prāts sasniedz līdzsvaru.
Izstāde “Bezvējš” būs skatāma Liepājas muzejā no 12. līdz 23. novembrim.
Biennāles paralēlie pasākumi:
- jauno keramikas studentu izstāde “Garā pupa”, kas norisināsies PILOT mākslas telpā, Rīgā no 5. līdz 25. septembrim,
- Līgas Skariņas personālizstādē “Māls un uguns”, kas norisināsies Rietumu Bankas galerijā no 26. augusta līdz 21. septembrim,
- keramiķa Andreja Ķiģeļa darbu retrospektīvā izstāde “Pamestais māls”, kas norisināsies Kalnciema kvartāla galerijā no 8. līdz 30. augustam,
- mākslinieces Katerinas Geidukas personālizstāde "Mēness mirdzumā viņa ieraudzīja...", kas norisināsies Rīgas Porcelāna muzeja izstāžu zālē no 15. augusta līdz 12. oktobrim,
- mākslinieces Diānas Boitmanes personālizstāde "MALLEUS. Iekšējā forma", kas skatāma Rīgas Porcelāna muzeja pirmā stāva skatlogos no 15. augusta līdz 12. oktobrim.
2016. gadā dibinātā Latvijas Keramikas biennāle ir viens no vadošajiem laikmetīgās keramikas medija notikumiem Eiropas ziemeļaustrumu reģionā ar iespaidīgu vērienu un kvalitāti. To rīko Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs sadarbībā ar Rotko muzeju Daugavpilī un izstāžu norises vietām. Biennāles formāts ir reizē dokumentējošs un inovatīvs, nodrošinot eksponēšanās platformu iepriekšējo gadu sasniegumiem keramikas medijā grupu un personālizstāžu formā un ievirzot māksliniekus jaunu radošo meklējumu gultnē. 5. Latvijas Keramikas biennāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.