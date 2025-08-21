NEPLP pārsūdz tiesas spriedumu par "TV Rain" licences anulēšanu
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) iesniegusi kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tā par prettiesisku atzinusi NEPLP lēmumu par licences anulēšanu telekanālam "Doždj" jeb "TV Rain".
Ar apgabaltiesas tiesneša 19. augusta lēmumu kasācijas sūdzība ir pieņemta un lieta nosūtīta Augstākajai tiesai (AT), kurai tagad būs jālemj par kasācijas tiesvedības ierosināšanu.
Kā ziņots, Administratīvā apgabaltiesa par prettiesisku atzinusi NEPLP lēmumu par licences anulēšanu telekanālam "TV Rain".
Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) iepriekš aicināja NEPLP netērēt administratīvos resursus un izbeigt šo tiesvedību.
LŽA atzīmēja, ka apgabaltiesa spriedumā norādījusi uz NEPLP secinājumu, "kas nav balstīts kādos faktos vai pierādījumos". Vienlaikus tiesa akcentēja, ka NEPLP pieļāvusi būtisku procesuālu pārkāpumu, neuzklausot "TV Rain", nenoskaidrojot un nepārbaudot visus faktus un pierādījumus. Tāpat NEPLP, pieņemot lēmumu, ir nevis izvērtējusi "TV Rain" redakcijas rīcību, bet gan izdarījusi vispārinātu secinājumu.
Tiesa secinājusi, ka NEPLP nav pienācīgi pierādījusi tiesisko pamatu "TV Rain" apraides atļaujas anulēšanai, tāpēc šāds padomes lēmums ar tiesas spriedumu atzīts par prettiesisku.
LŽA ieskatā NEPLP, saskaņā ar tiesas spriedumu un labas pārvaldības praksi, būtu jāatjauno apraides atļauja "TV Rain".
Vienlaikus LŽA pauda, ka ir satraucoši tiesas konstatētie procesuālie pārkāpumi un NEPLP lēmumu pieņemšanas apstākļi, balstoties "vispārinātos secinājumos", tādos jautājumos, kas izšķir kāda medija faktisku pastāvēšanu un darbību.
Tāpat vēstīts, ka jaunu apraides atļauju kanālam piešķīra Nīderlande. "Doždj" paziņoja, ka necentīsies atgūt Latvijas licenci, jo nav zināms, uz cik ilgu laiku izstiepsies tiesas process. Lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu raidīšanu kabeļtelevīzijā, saņemta Nīderlandes licence.
NEPLP 2022. gada beigās nolēma anulēt apraides atļauju "Doždj", to pamatojot ar draudiem valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai.
Kā norādīja padomē, lēmums pieņemts, vērtējot pārkāpumu kopumu, kas pieļauti pēdējā laikā - valsts valodas celiņa nenodrošināšana pārraidēm, Krimas attēlošana kartē kā daļa no Krievijas teritorijas, Krievijas armijas saukšana par "mūsu armiju", iespējama atbalsta paušana Krievijas armijai. Tāpat vērtēta no Valsts drošības dienesta saņemtā informācija.