Valsts policijas motoekipāžu jaunās formas
Lai uzlabotu Valsts policijas motoekipāžu darbinieku redzamību un drošību ceļu satiksmē, ir iegādātas jauna dizaina formas.
Sabiedrība
Šodien 17:22
FOTO: Valsts policijas motoekipāžām jaunas formas - aplūko, kā tās uzlabo drošību satiksmē
Lai uzlabotu Valsts policijas motoekipāžu darbinieku redzamību un drošību ceļu satiksmē, ir iegādātas jauna dizaina formas. Jaunais ekipējums izvēlēts, ņemot vērā dienesta specifiku, iepriekšējo formu nolietojumu, kā arī mūsdienu drošības standartus un laikapstākļu mainību.
Jaunās formas aprīkotas ar atstarojošiem elementiem, kas padara tās pamanāmākas gan dienas laikā, gan nakts laikā, uzlabojot redzamību un drošību ceļos. Turklāt tās nodrošina lielāku komfortu ikdienas darbā. Jaunās formas jau ir ieviestas un tiek izmantotas Valsts policijas motoekipāžās.
Valsts policija aicinām arī citus motociklistus parūpēties par savu drošību – izvēloties kvalitatīvu ekipējumu, lai būtu pasargātāki negadījuma brīžos un labi redzami citiem satiksmes dalībniekiem. Drošība satiksmē sākas ar apzinīgu attieksmi pret sevi.