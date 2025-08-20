Izdienas pensijas reforma: Evika Siliņa skaidro, kurus skars izmaiņas
Cilvēkiem, kuri dienestā ir sasnieguši visus nosacījumus izdienas pensijas iegūšanai, arī pēc reformas nekas nemainīsies un viņi šīs pensijas saņems, trešdien žurnālistiem atkārtoti pauda Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Premjere skaidroja, ka šie cilvēki varēs turpināt strādāt vai arī doties pensijā, jo izmaiņas uz viņiem neattieksies. Savukārt cilvēkiem, kas nostrādājuši vairāk nekā desmit gadus, tiks ieviests izdienas pensijas vecuma pakāpenisks palielinājums. Uz tiem, kas būs nostrādājuši mazāk nekā desmit gadus, arī attieksies pakāpeniskais izdienas vecuma palielinājums kopumā par pieciem gadiem.
Ministru prezidente atzīmēja, ka diskusijas vēl turpinoties. Izmaiņas varētu skart profesijas, kuras nekvalificētos izdienai. Siliņa akcentēja, ka par to vēl notiek politiskās diskusijas, bet izmaiņas neattiekšoties uz tiem, kuri "dienestā būs nostrādājuši kaut vienu dienu". Premjere prognozēja, ka tās būs pamatīgas debates, lai noteiktu, kuras būs tās darbinieku kategorijas, kuru dzīvība nav pakļauta riskam un kurām atņemt izdienas pensijas.
Siliņa skaidroja, ka mērķis ir panākt, lai izdienas pensijas sistēma būtu stabila. Viņa pieminēja, ka valsts palielina karavīru skaitu. Latvijai ir svarīgi, lai saglabātos iekšējā drošība nodarbināto skaits, un tad ir jānodrošina izdienas pensijas. Tas attiecas arī uz neatliekamās medicīnas dienestu, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, kur ir svarīgi saglabāt izdienas pensijas arī nākotnē.
Kā vēstīts, jautājumu par reformām izdienas pensiju sistēmā politiķi mēģina cilāt jau gadiem, taču līdz nekādām izmaiņām nav nonākts, kas pamatā saistīts ar iesaistīto nozaru darbinieku aktīvo pretestību izmaiņām un biedinājumiem par iespējamu cilvēku masveida aiziešanu no darba. Vairāku nozaru arodbiedrības paudušas neapmierinātību ar šiem plāniem, tādēļ netiek izslēgta arī vēršanās Satversmes tiesā.