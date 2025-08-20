Rīgas Motormuzejs sagaidījis miljono apmeklētāju, tā izrādījusies ģimene no ārzemēm
2025. gada 19. augustā Rīgas Motormuzejs svinēja nozīmīgu notikumu kopš atklāšanas pēc renovācijas 2016. gadā – muzejs ir uzņēmis savu miljono apmeklētāju! Par muzeja miljonajiem viesiem kļuva ģimene no Lietuvas, kuri, par godu šim īpašajam notikumam, saņēma balvā izbraucienu ar muzeja seno spēkratu "Citroen Traction Avant", piedzīvojot unikālu iespēju izjust vēsturisko tehniku kustībā.
Šis notikums ir nozīmīgs apliecinājums tam, ka muzeja darbs un piedāvājums tiek augstu novērtēts gan Latvijas iedzīvotāju, gan ārvalstu viesu vidū. Rīgas Motormuzeja kolektīvs ar gandarījumu raugās uz līdzšinējiem panākumiem un apņemas arī turpmāk piedāvāt izglītojošu, kvalitatīvu un aizraujošu pieredzi visiem apmeklētājiem.
“Mēs pateicamies ikvienam mūsu apmeklētājam un atbalstītājam. Miljons apmeklētāju – tas ir nozīmīgs rādītājs, kas iedvesmo mūs turpināt attīstīties, ieviest jaunus pakalpojumus un radīt vidi, kurā vēlas atgriezties atkal un atkal,” norāda Rīgas Motormuzeja vadītājs Agris Šmits.
Rīgas Motormuzejs ir lielākais un modernākais auto muzejs Baltijā, kas piedāvā plašu vēsturisko spēkratu kolekciju un interaktīvu ekspozīciju, piemērotu gan auto entuziastiem, gan ģimenēm ar bērniem. Muzeja rekonstrukcijā un attīstībā nozīmīgu ieguldījumu ir sniegusi VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), nodrošinot modernu ekspozīciju, uzlabotu infrastruktūru un izglītojošu vidi, kas veicina sabiedrības interesi par auto vēsturi un satiksmes drošību.