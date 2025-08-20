Sarkanais ozols.
Sabiedrība
Šodien 08:09
Latvijā ieplūdusi aukstāka gaisa masa - gaisa temperatūra nepārsniegs +19 grādus
Valstī ieplūstot aukstākai gaisa masai, gaiss trešdien neiesils vairāk par +15...+19 grādiem.
Pēc vasarīgi siltās otrdienas, gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies un gaisa temperatūra valstī nepārsniegs +19 grādus. Lai gan dienas pirmajā pusē nokrišņu zonas vēl turpinās šķērsot valsts austrumus un tur laiks būs mākoņaināks, kopumā no ziemeļrietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies un uzspīdēs saule, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Dienas laikā dažviet arī ārpus valsts austrumiem uzlīs, un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš. Galvaspilsētā dienā mākoņu kļūs arvien mazāk, un iespējams vien neliels īslaicīgs lietus.Gaisa temperatūra Rīgā paaugstināsies vien līdz +18...+19 grādiem.