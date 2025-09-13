Ceļu satiksmes negadījumā Latvijā cietis ļoti rets automobilis
Uz šosejas apgāzās rets 1923. gada "Buick" ar vēsturisko sertifikātu. Nesen šo automašīnu varēja redzēt retro tirgū Biķerniekos. Izskatās, ka tagad īpašniekam priekšā ir vērienīga restaurācija.
Pēc ziņām sociālajos tīklos, retais 1923. gada "Buick" ar vēsturisko sertifikātu, kas vēl pagājušajās brīvdienās priecēja apmeklētājus retro tirgū Biķerniekos, ir iekļuvis avārijā. Automobili pārvadāja uz piekabes, taču transportēšana beidzās ar apgāšanos tieši uz šosejas. Sīkāka informācija par negadījumu pagaidām nav pieejama.
Fotogrāfijās no notikuma vietas redzams, ka retro automašīna ir apgāzusies un uzkārusies uz ceļa barjeras. Par laimi, pēc sākotnējās informācijas, rāmis un virsbūve ir palikuši neskarti, kas dod cerību uz atjaunošanu. Spriežot pēc fotogrāfijām, kas uzņemtas retro tirgū Biķerniekos, īpašnieks bija iecerējis pārdot automašīnu par 18 000 eiro, taču tagad viņam nāksies ieguldīt līdzekļus remontā.
Neskatoties uz skumjajiem kadriem, entuziasti uzskata, ka automašīna nav salauzta un pavisam noteikti varētu atgriezties uz ceļa pēc jaunas restaurācijas.