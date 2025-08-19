Daugavpils pašvaldība izsludina ražošanas telpu nomas izsoli “ALTOP” Industriālā parkā
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina uzņēmējus pieteikties industriālo telpu nomas tiesību izsolei, kas norisināsies šī gada 22. oktobrī. Izsolē nomai tiks piedāvātas trīs jaunbūvējamas ražošanas ēkas daļas ar piegulošo infrastruktūru un zemesgabalu Locikos, Lidostas ielā 4. Šie īpašumi veido daļu no topošā Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra “ALTOP” industriālā parka.
Kopējā ēkas platība ir vairāk nekā 11 000 kvadrātmetru, un tā sadalīta trīs atsevišķos nomas objektos jeb blokos. Katrs no tiem ir neatkarīgs izsoles priekšmets: 1. objekts – 3815,9 m², 2. objekts – 3469,6 m², 3. objekts – 3821,9 m².
Visi objekti paredzēti rūpnieciskai ražošanai un tie tiek iznomāti uz laiku no 15 līdz 30 gadiem.
Lai potenciālajiem nomniekiem un mediju pārstāvjiem būtu iespēja savlaicīgi iepazīties ar ražošanas ēku un piegulošo infrastruktūru, šī gada 9. septembrī Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina uz informatīvo dienu Industriālajā parkā “ALTOP”. Dalībniekiem būs iespēja uzzināt par Latgales lielākā industriālā parka izveides gaitu un saņemt aktuālo informāciju par nomas tiesību izsoli.
Pieteikšanās dalībai Informatīvās dienas pasākumā līdz 2. septembrim, rakstot uz e-pastu: attistiba@daugavpils.lv.
Nomas tiesību izsole notiks klātienē, 22. oktobrī Daugavpils pašvaldības Konferenču zālē (K. Valdemāra ielā 1), un katrs objekts tiks izsolīts atsevišķi. Izsoles laiki:
- plkst. 14.00 – 1. objekts;
- plkst. 14.30 – 2. objekts;
- plkst. 15.00 – 3. objekts.
Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 1,03 eiro par kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), un solis – 0,05 eiro. Lai piedalītos izsolē, jāsamaksā 100 eiro dalības maksa un jāiemaksā 5000 eiro nodrošinājums.
Piedalīties izsolē var tikai privātie uzņēmumi bez valsts vai pašvaldības līdzdalības, kuri atbilst noteiktajiem kritērijiem. Pretendentiem jādarbojas viedās specializācijas jomās, jāražo inovatīvi vai augstas pievienotās vērtības produkti, jānodrošina algas virs vidējā līmeņa Latgalē un jāapliecina atbilstoši finanšu rādītāji – uzņēmuma apgrozījumam jābūt vismaz 1 miljons eiro gadā. Tāpat tiks vērtēts, vai uzņēmums plāno investēt pētniecībā, eksportā un ievēro vides prasības.
Šī izsole notiek Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ietvaros, un tās dalībniekiem jāapņemas noteiktos termiņos radīt darba vietas un veikt ieguldījumus:
- ja uzņēmums iegūst vienu objektu, līdz 2026. gada 31. jūlijam jāizveido vismaz 41 jauna darba vieta, un līdz 2028. gada beigām jāinvestē vismaz 9,18 miljoni eiro.
- ja tiek nomāti divi vai visi trīs objekti, prasības dubultojas – vismaz 82 jaunas darba vietas un 18,36 miljoni eiro investīciju.
Šo apņemšanos nodrošināšanai būs jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas garantija 10 % apmērā no plānoto investīciju summas.
Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2025. gada 10. oktobrim:
- klātienē Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē (K. Valdemāra ielā 1, 7. kabinets);
- nosūtīt pa pastu (uz adresi, ar pasta zīmogu līdz termiņam);
- nosūtīt ar drošu e-parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pastu aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv.
Ja uzņēmējs vēlas pretendēt uz vairāk nekā vienu objektu, katram no tiem jāaizpilda atsevišķs pieteikums.
Austrumlatvijas Viedo Tehnoloģiju un Pētniecības Centra “ALTOP” Industriālais Parks (Buklets/Prezentācija)