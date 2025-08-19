Atskurbtuvē noņemot rokudzelžus, aizturētais uzbrūk policistam
Aizvadītās nedēļas brīvdienās Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas saņēma informāciju par traucējumiem sabiedriskajā kārtībā Rēzeknes degvielas uzpildes stacijā. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka 1985. gadā dzimušais vīrietis, acīmredzot alkohola reibumā, uzvedās agresīvi, nepakļāvās policijai un fiziski izrādīja pretestību, nodarot miesas bojājumus policistam.
2025. gada 16. augustā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas saņēma informāciju, ka Rēzeknē 1985. gadā dzimis vīrietis degvielas uzpildes stacijā traucē sabiedrisko kārtību un uzvedas agresīvi. Ierodoties notikuma vietā amatpersonas konstatēja, ka persona ir acīmredzamā alkohola reibumā, un pieņēma lēmumu viņu nogādāt Rēzeknes pilsētas atskurbtuvē.
Vīrietis nepakļāvās Valsts policijas amatpersonu likumīgajai prasībai sekot līdzi uz policijas dienesta automašīnu. Tāpat persona lietoja necenzētus vārdus, pretojās, kā rezultātā amatpersonām nācās pielietot fizisku spēku. Atrodoties atskurbtuves telpās vīrietis turpināja vairākkārtīgi draudēt Valsts policijas amatpersonai nodarīt fiziskus miesas bojājumus. Noņemot no vīrieša rokām roku dzelžus, vīrietis izrādīja agresīvu pretošanos policijas darbiniekiem. Vīrietis izdarīja vairākus sitienus pa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas ķermeņa dažādām daļām.
Saistībā ar šo notikumu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 270. panta 1. daļas, proti, par pretošanos varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai, ja tā izpilda tai uzliktos dienesta pienākumus, vai par pretošanos personai, ja tā piedalās noziedzīga vai cita prettiesiska nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā, vai par šo personu piespiešanu izpildīt acīmredzami prettiesiskas darbības, ja pretošanās vai piespiešana izdarīta, lietojot vardarbību vai piedraudot ar vardarbību. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
Tāpat uzsākts administratīvais pārkāpuma process pēc Administratīvo sodu likuma 4. panta, proti, par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbības traucēšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai — no 70 līdz 14 000 eiro.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.