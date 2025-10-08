Pieminot Ziedoni Čeveru: no džudo trenera līdz politikas virsotnēm
Pirmdien, 6. oktobrī, 65 gadu vecumā, mūžībā devās viens no savulaik redzamākajiem Latvijas politiķiem — bijušais iekšlietu ministrs, partijas “Saimnieks” līderis un padomju laika komjaunatnes darbinieks Ziedonis Čevers.Pieminot viņa mūža gājumu un devumu Latvijas politikā, Jauns.lv atskatās uz ievērojamākajiem viņa dzīves un karjeras posmiem.
Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas un komjaunatnes organizācijas likvidēšanas Ziedonis Čevers ieņēma iekšlietu ministra amatu Ivara Godmaņa un Guntara Krasta vadītajās valdībās. 1995. gadā viņš izveidoja Demokrātisko partiju “Saimnieks”, ar kuru startēja 6. Saeimas vēlēšanās un iekļuva parlamentā. Tajā pašā gadā toreizējais Valsts prezidents Guntis Ulmanis uzticēja viņam veidot Ministru kabinetu, tomēr Saeima viņa sastādītajai valdībai neizteica uzticību.
Ziedonis Čevers (1960-2025) laiku lokos
1994. gadā Ziedonis Čevers tika ievēlēts Rīgas domē no partijas “Saimnieks” listes. Savukārt 1999. gada 7. decembrī viņš pameta partiju, kad tika pausts nodoms to pārdēvēt par Latvijas Demokrātisko partiju un piešķirt tai sociāldemokrātisku ievirzi. Tajā pašā gadā Ziedonis Čevers bija Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa ārštata padomnieks integrācijas un drošības jautājumos, bet 2001. gadā - Rīgas domes priekšsēdētāja Gundara Bojāra padomnieks.
Pēc vairākiem gadiem ārpus aktīvās politikas Ziedonis Čevers 2002. gada sākumā paziņoja par nodomu atgriezties politikā un izveidoja jaunu politisko spēku - eiroskeptisko Latvijas Brīvības partiju, no kuras saraksta kandidēja 8. Saeimas vēlēšanās. Tomēr partijai parlamentā iekļūt neizdevās. Jāatgādina, ka ar Brīvības partiju pirms gadiem 20 izvērtās pamatīgs skandāls.
Latvijas Televīzija vienu reizi pārraidīja Brīvības partijas reklāmu, kurā melnādains vīrs stāv pie Brīvības pieminekļa, un otrs melnādainais vīrietis skūpsta latviešu tautumeitu. Reklāmu ar melnādaino vīriešu attēliem partija izplatīja arī drukātu lapiņu veidā. Klipā redzamie Los Amigos mūziķi Pīters Mensaha un Čineds Kristofers Edžugo Rīgas apgabaltiesā iesniedza prasības par cieņas un goda aizskaršanu, jo reklāmas veidotāji viņus neesot informējuši par reklāmas mērķi. Ziedonis Čevers pēc skandāla uzsvēra, ka nesen dibinātajai Brīvības partijai ar strīdīgo televīzijas klipu palīdzību īsā laikā ir izdevies panākt augstu partijas atpazīstamību. Tāpat 2004. gadā Korupcijas novēršanas un pakarošanas birojs uz pusgadu apturēja Brīvības partijas darbību, jo tā pienācīgā veidā nebija iesniegusi finansiālās darbības pārskatu.
Savukārt pēdējos dzīves gados Ziedonis Čevers no politikas bija attālinājies un nodarbojās ar uzņēmējdarbību ārzemēs.