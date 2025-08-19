Publicitātes foto
Novadu ziņas
Šodien 12:31
Siguldas novadā sāk ceļu apstrādi ar putekļu absorbentu
Siguldas novadā ir uzsākta plānveida grants ielu un ceļu apstrāde ar pretputekļu absorbentu, lai samazinātu putekļu izplatību un uzlabotu satiksmes apstākļus.
Darbi tiek veikti saskaņā ar iepriekš izstrādātu plānu, un autovadītāji tiek aicināti ievērot noteiktos ierobežojumus, lai nodrošinātu absorbenta efektivitāti.
Lai putekļu absorbenta iedarbība saglabātos pēc iespējas ilgāk, autovadītāji aicināti ievērot noteiktos ierobežojumus.
Šogad pretputekļa absorbenta ieklāšana paredzēta turpat 550 000 kvadrātmetru lielā apjomā.