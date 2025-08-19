Siguldas novadā sāk ceļu apstrādi ar putekļu absorbentu
Publicitātes foto
Novadu ziņas

Siguldas novadā sāk ceļu apstrādi ar putekļu absorbentu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Siguldas novadā ir uzsākta plānveida grants ielu un ceļu apstrāde ar pretputekļu absorbentu, lai samazinātu putekļu izplatību un uzlabotu satiksmes apstākļus.

Siguldas novadā sāk ceļu apstrādi ar putekļu absor...

Darbi tiek veikti saskaņā ar iepriekš izstrādātu plānu, un autovadītāji tiek aicināti ievērot noteiktos ierobežojumus, lai nodrošinātu absorbenta efektivitāti.

Lai putekļu absorbenta iedarbība saglabātos pēc iespējas ilgāk, autovadītāji aicināti ievērot noteiktos ierobežojumus.

Šogad pretputekļa absorbenta ieklāšana paredzēta turpat 550 000 kvadrātmetru lielā apjomā.

Tēmas

SadursmeSiguldaSiguldas novads

Citi šobrīd lasa