Ukrainas Neatkarības dienā notiks atbalsta gājiens "Saulespuķu ceļš"
Atzīmējot Ukrainas Neatkarības dienu, biedrība "Tavi draugi" svētdien, 24. augustā, no plkst.11.45 rīko gājienu "Saulespuķu ceļš", informēja biedrības pārstāve Agnese Ruberte.
Biedrība "Tavi draugi" akciju "Saulespuķu ceļš" rīko ceturto gadu pēc kārtas, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju un Latvijā mītošos ukraiņus pievienoties. "Saulespuķu ceļš" veltīts Ukrainas nepagurstošajai cīņai par brīvību un ikvienam Ukrainas civiliedzīvotājam Latvijā.
Gājiena dalībnieki ir laipni aicināti paust atbalstu Ukrainai ar saulespuķēm un Ukrainas simboliku.
Pulcēšanās gājienam sāksies no plkst.11.45 pie Brīvības pieminekļa. Gājiens noslēgsies pie Tarasa Sevčenko pieminekļa plkst.13.35.
Gājienu plkst.12.15 atklās Ukrainas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Anatolijs Kutsevols un citas amatpersonas, labdarības biedrības "Tavi draugi" vadītājs Ulvis Noviks, fonda "Uzņēmēji mieram" līdzdibinātāja Anna Andersone un "Twitter" konvoja iniciatīvas autors Reinis Pozņaks.
"Saulespuķu gājiena" laikā un līdz plkst.20 Brīvības laukumā darbosies "Tavi draugi" Ukrainas suvenīru veikaliņš un ziedojumu pieņemšanas punkts, kur iedzīvotāji aicināti ziedot Ukrainas bruņotajiem spēkiem nepieciešamās lietas: tēju, šķistošās kafijas paciņas, saldumus, riekstus un žāvētus augļus, ātri pagatavojamo pārtiku, gaļas un zivju konservus, higiēnas preces un vīriešu apģērbu karavīriem - zeķes, apakšveļu, t-kreklus un treniņtērpus.