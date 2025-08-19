Uz gājēju pārejas nāvējoši notriekta 28 gadus vecā Katrīna: ģimene meklē traģēdijas aculieciniekus
Rīgā, Viestura prospektā, 13. augusta vēlā vakarā notika smags ceļu satiksmes negadījums – skrējiena laikā 28 gadus veca sieviete mēģināja šķērsot ielu pa gājēju pāreju, taču viņu notrieca “BMW” automašīna. Cietusī tika nogādāta slimnīcā, kur diemžēl mira no gūtajām traumām. Pie notikuma vietas šobrīd izveidots piemiņas stūrītis ar ziediem un svecēm – tur cilvēki godinot atceras bojāgājušo Katrīnu.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", sievietes ģimene tagad cenšas rast atbildes uz jautājumiem par traģēdijas apstākļiem. Īpaši būtiski noskaidrot, kāda luksofora gaisma dega negadījuma brīdī, jo liecības ir atšķirīgas. “Vismaz viens cilvēks jau ir atrasts un piezvanījis, teicis, ka redzējis, kā viņa skrējusi uz šo zaļo gaismu,” TV3 norāda Katrīnas māsa Angelina. Autovadītāja savukārt apgalvo, ka sieviete šķērsojusi brauktuvi pie sarkanās gaismas un viņa braukusi ar ātrumu 60 kilometri stundā.
Angelina atceras, ka draugs visu nakti gaidījis Katrīnu mājās. “Draugs sāka viņai zvanīt, bet viņa neatsaucās, tad viņš sāka viņu meklēt, zvanīja visu nakti... Un apmēram piecos no rīta atbildēja ārsts no slimnīcas un teica, ka viņa atrodas dziļā komā,” viņa sacīja. Māsas stāstītais atklāj, ka gūtās traumas bijušas tik smagas, ka pat izdzīvošanas gadījumā Katrīna būtu palikusi paralizēta.
Apkaimes iedzīvotāji jau sen norāda uz lielo ātrumu šajā ceļa posmā. “Būtu vēlams, lai te būtu kamera. Naktīs tas ir neizturami – tāds ātrums, pat vēlu vakarā. Vājprātīgs ātrums,” stāsta kāda vietējā. Savukārt sieviete vārdā Rita atzinusi, ka redzējusi notikušo pa logu un pārdzīvojusi to ļoti smagi: “Ļoti ilgstoši tur ņēmās, es pārdzīvoju, nezinot cilvēku, kas tur ir sabraukts.”
Bojāgājušajai sievietei palikusi astoņus gadus veca meita. Tagad tuviniekiem jāatrod spēks izskaidrot bērnam, ka mamma nekad vairs nepārnāks. Katrīnai bija daudz ieceru – viņa plānoja ceļojumus un vēlējās paplašināt ģimeni, taču šos sapņus pārtrauca liktenīgais negadījums.
Policija un ģimene aicina atsaukties ikvienu, kas redzējis notikušo. Ar Valsts policiju iespējams sazināties pa tālr. 67219803 vai 112, bet ar tuviniekiem – pa numuriem 22361577, 28984254, 26456543.
Jauns.lv redakcija izsaka līdzjūtību Katrīnas ģimenei.