Naktī dzīvoklī aizdegoties dīvānam, gājis bojā cilvēks
Aizvadītajā naktī Rīgā, kādā dzīvoklī aizdegoties dīvānam, gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) preses pārstāve Ilze Dāme.
Plkst.1.27 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Rīgu, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega dīvāns divu kvadrātmetru platībā. Pārmeklējot piedūmotās telpas, ugunsdzēsēji atrada cilvēku un nodeva to Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD), kas konstatēja cilvēka nāvi. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies 22 cilvēki. Plkst.3.15 ugunsgrēks tika likvidēts.
VUGD skaidro, ka traģiskākie ugunsgrēki nereti norisinās nelielās platībās, notiekot gruzdēšanai vai degšanai ar nelielu liesmu, kā rezultātā intensīvi izdalās degšanas produkti. Piedūmotā vidē cilvēkam pietiek veikt tikai dažas ieelpas, lai sajustu veselības un vēlāk arī apziņas traucējumus. Šādās situācijās ļoti efektīvs ir dūmu detektors, kas savlaicīgi ar skaļu skaņu signalizē par izveidojušos sadūmojumu, ļaujot cilvēkiem izglābties.
Pirmdien plkst.22.13 VUGD devās uz Aizkraukles novada Daudzeses pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Izmantojot hidrauliskos instrumentus, glābēji no automašīnas atbrīvoja iespiestu cilvēku, kuru nodeva NMPD darbiniekiem. Notikuma vietā tika atvienotas automašīnas akumulatora klemmes un sakārtota ceļa braucamā daļa.
Plkst.19.53 VUGD saņēma izsaukumu uz Siguldas novada Lēdurgas pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Izmantojot hidrauliskos instrumentus, glābēji no tās atbrīvoja cilvēku, kuru nodeva NMPD. Automašīnai arī tika atvienotas akumulatora klemmes.
Nedaudz pēc plkst.16 tika saņemts izsaukums uz Dienvidkurzemes novada Medzes pagastu, kur dega dārza māja desmit kvadrātmetru platībā. Mēģinot dzēst ugunsgrēku saviem spēkiem, tajā cieta cilvēks, kurš tika nodots NMPD. Plkst.16.45 ugunsdzēsēju darbs notikumā noslēdzās.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji steidzās dzēst degošu sienu, boileru, vieglo automašīnu, transformatoru, saules paneļu invertoru, releju skapi, elektrības vadus un rugājus uz lauka.
No pirmdienas plkst.6.30 līdz otrdienas plkst.6.30 VUGD kopumā saņēma 45 izsaukumus - desmit uz ugunsgrēku dzēšanu, 26 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi izrādījās maldinājumi, informēja Dāme.