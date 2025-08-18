Latvijas jauniešiem piedāvā bez maksas apgūt dokumentālo filmu veidošanas prasmes kopā ar ekspertiem no Ņujorkas
Lai veicinātu jauniešu dokumentālās filmas veidošanas prasmes un medijpratību, no 25. augusta līdz 7. septembrim notiks bez maksas dokumentālā kino meistarklašu tūre “DOCU-EDU TOUR" Rīgā, Cēsīs, Jūrmalā un Liepājā.
Meistarklases vadīs filmu veidotāji un pedagogi no godalgotā Ņujorkas jauniešu mediju centra DCTV (Downtown Community Television Center) - Džonijs Ramoss (Johnny Ramos) un Džesija Peresa Antigva (Jesse Perez Antigua).
Meistarklases paredzētas jauniešiem vecumā no 14 līdz 25 gadiem neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes un piedāvā iespēju apgūt dokumentālās filmas veidošanas pamatus, attīstīt radošās prasmes un gūt zināšanas no Ņujorkas profesionāļiem – Johnny Ramos, DCTV Jauniešu programmu direktora, un Jesse Pérez Antigua, filmu veidotājas un mediju izglītības speciālistes.
Meistarklašu laikā dalībnieki praktiski apgūs kameras un skaņas tehnikas izmantošanu, scenāriju izstrādi un montāžu, kā arī piedalīsies diskusijās par jauniešu auditorijai piemērotu satura veidošanu, skatīsies ASV jauniešu dokumentālo kino un saņems individuālas konsultācijas savu projektu attīstīšanai. Dalība meistarklasēs ir bez maksas ar iepriekšēju reģistrāciju: https://ej.uz/DOCUEDUTOUR.
“Filmu veidošanai jābūt pieejamai ikvienam, un aicinu jauniešus izmantot mediju spēku, lai stāstītu savus stāstus un kļūtu par aktīviem sabiedrības locekļiem,” saka Džonijs Ramos, kurš ir DCTV jauniešu programmu direktors ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi filmu veidošanā un mediju izglītībā. DCTV ir viens no vadošajiem mediju izglītības centriem ASV, kura jauniešu programmas absolventi regulāri gūst panākumus starptautiskos festivālos, tostarp “Sundance” un “Tribeca”. Viņa darbs vērsts uz nākamās paaudzes pilnveidošanu un iedrošināšanu paust savas domas.
Džesija Peresa Antigva ir Ņujorkā dzīvojoša pedagoģe, filmu veidotāja un sabiedriski aktīva kultūras darbiniece, kura strādā DCTV jau vairāk nekā desmit gadu. Viņa vada jauniešu kino iniciatīvas, un viņas audzēkņu darbs "Our Camera, Our Stories" tika nominēts Ņujorkas „Emmy” balvai. Džesija ir līdzproducējusi arī „HBO Max” izrādīto dokumentālo projektu "COVID DIARIES". Viņa ir apņēmusies pievērst uzmanību nepietiekami pārstāvētiem stāstiem un sniegt iespēju stāstu autoriem saglabāt savus vēstījumus.
“Meistarklases ir lieliska iespēja apgūt dokumentālo stāstu veidošanas pamatus no ASV labākajiem jomas speciālistiem, kas, pateicoties Baltijas Amerikas partnerattiecību programmai, bez maksas sniegs Latvijas jauniešiem savas zināšanas. Tā būs iespēja atklāt jaunus pakāpienus savā izaugsmē, radošumā un, iespējams, karjerā. Latvijā pietrūkst dokumentālo stāstu, kas veidoti no jauna cilvēka perspektīvas, un ceru, ka šī sadarbība ar pieredzes bagāto Ņujorkas jauniešu kino skolu attīstīs jaunus stāstus un kopsadarbības nākotnē. Tāpēc aicinu jauniešus daudz nedomāt un noteikti pieteikties!” mudina “Avantis” kino producente un jauniešu kustības “Young Media Sharks” vadītāja Ilona Bičevska.
Meistarklases un pasākumi:
Rīga:
25. un 26. augustā „Young Media House” telpās (Blaumaņa ielā 38/40) notiks kino meistarklase
3. septembrī plkst. 17.00–20.00 Stabu ielā 18C notiks diskusija "Factual content for youth audiences" sadarbībā ar Baltic Sea Docs
4. septembrī plkst. 18.00 Latvijas Kultūras akadēmijā (Miera ielā 58A) notiks Amerikas jauniešu dokumentālā kino skate
5. septembrī plkst. 13.00–16.00 „Young Media House” telpās vai attālināti būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas dokumentālā kino ideju realizēšanā
Cēsis:
27. un 28. augustā plkst. 10.00–18.00 Cēsu Jauniešu mājā (Rīgas ielā 23) norisināsies kino meistarklase
Jūrmala:
2. septembrī plkst. 17.00–18.00 Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā (Mazajā Nometņu ielā 1 Kauguros) notiks lekcija "Kā izstāstīt savu stāstu" par dokumentālā kino veidošanas pamatiem
2. septembrī plkst. 18.00–20.00 notiks Amerikas jauniešu dokumentālā kino vakars
Liepāja:
6. un 7. septembrī plkst. 10.00–18.00 Liepājas Jauniešu mājā (Kungu ielā 24) notiks kino meistarklase
Pieteikšanās meistarklasēm notiek, aizpildot pieteikuma anketu: