Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenā Svētā Mise Aglonā.
Sabiedrība
Šodien 13:33
Aglonas svētki pagājuši mierīgi
Visssvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkus Aglonā no 14. augusta rīta līdz sestdienas pēcpusdienai apmeklējuši vairāk nekā 17 000 cilvēku, liecina Valsts policijas aplēses.
Jau ziņots, ka Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos strādāja pastiprinātā režīmā, uzraugot satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību.
Pasākums pagājis bez būtiskiem starpgadījumiem. Valsts policijas amatpersonas sākušas divus administratīvos procesus par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem un desmit - par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, informēja policijā.
