Salaspils tirgus cenas
Jauns.lv aplūko Salaspils tirgus cenas.
FOTO: Salaspils tirgus dārzeņu un augļu cenas - vai lētāk nekā Rīgas Centrāltirgū?
Portāls Jauns.lv devās uz Salaspils tirgu, lai noskaidrotu, cik šobrīd maksā vietējie dārza labumi un citi gardumi. Piedāvājam ieskatu tirgus cenu grozā un salīdzinām, par ko šovasar pircējiem nākas šķirties no visvairāk eiro.
Salaspils tirgus pārsteidz ar bagātīgu ražas piedāvājumu – plaukti piekrauti ar tomātiem, gurķiem, sīpoliem, burkāniem un cukīni, bet blakus gozējas krāsainas ogas un augļi.
No populārākajām precēm šobrīd:
-
kartupeļi – 1,50 eiro/kg,
-
burkāni – 2 eiro/kg,
-
lauku gurķi – 3,50 eiro/kg.
Pie tirgotājiem var atrast arī vietējās zemenes un mellenes, dažādas plūmes, bumbierus un vīnogas, kā arī mājās gatavotus ievārījumus un medu.
Augusta sākumā tirgus galdus pārpludināja Latvijas ogas, dārzeņi un meža veltes, un, lai gan piedāvājums bija bagātīgs, cenas dažviet vēl saglabājās visai augstas.
Vietējās avenes tika tirgotas par vidēji 4 eiro puskilogramā, bet mellenes un plūmes maksāja ap 5 eiro kilogramā. Gurķu un kabaču cena bija krietni zemāka – attiecīgi ap 2,50 un 1,50 eiro kilogramā.
Cik maksā ogas, sēnes un dārzeņi Rīgas Centrāltirgū?
Portāls Jauns.lv devās uz Rīgas Centrāltirgu, lai noskaidrotu, kā šonedēļ augustā mainījušās sezonālo labumu cenas.