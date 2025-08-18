Visu augustu Rīgā notiks dažādi koncerti, pasākumi un sportiskas aktivitātes
Rīgas dzimšanas dienas mēneša laikā visu augustu Rīgā notiek dažādi koncerti, pasākumi un sportiskas aktivitātes.
Šonedēļ Rīgas pašvaldība aicina uz Muzikālo parku programmu Dzegužkalnā, Dauderu parkā un Vērmanes dārzā, kur varēs dzirdēt tādus māksliniekus kā Olga Rajecka un grupas “Vēstnieks”, “Autobuss debesīs” un “The Sound Poets”. Savukārt 23. augustā Rīgas dzimšanas dienu sportiskā garā būs iespējams nosvinēt Dreiliņkalna parkā.
20. augustā, trešajā Dzegužkalna muzikālā parka programmas koncertā dzirdēsim daudzas zināmas melodijas. To atklās “Vēstnieks”, kura repertuārā vienmēr ir bijušas arī kādas leģendārās latviešu dziedātājas Olgas Rajeckas izpildīto dziesmu kaverversijas, bet koncerta otrajā daļā uzstāsies dziedātāja Olga Rajecka. Savstarpējā saskaņa, sadarbība un cieņa būs tie atslēgvārdi, kas raksturos šo koncertu.
21. augustā Dauderu parka programmā ikkatrs aicināts piedzīvot atkalsatikšanos ar grupu “Autobuss debesīs” un viņu populārākajām dziesmām. Grupa “Autobuss debesīs” ir viena no pazīstamākajām latviešu mūzikas grupām šī gadsimta sākumā, kas nesen atzīmēja 25. gadu jubileju. Koncertā grupa uzstāsies ar savu jubilejas programmu – izskanēs vairākas dzīvajā izpildījumā nedzirdētas kompozīcijas un gaidāma tradicionālā sadziedāšanās ar klausītājiem, programmā iekļaujot visiem zināmās dziesmas “Ir tikai tveice”, “Sitiet bungas, mani mīļie”, “Ar straumēm uz jūru”, “Lilioma dziesma”, “Es rakstīšu”, “Manu Eņģel”, “Autobuss debesīs” un citas.
21. augustā Kalnciema kvartāls kopā ar teātra trupu “Kvadrifrons” aicina uz spožu un skanīgu notikumu Rīgā – Glam karaoke. Uz Kalnciema kvartāla skatuves ābeļu paēnā kāps aktieri Reinis Boters un Jānis Ozoliņš no “Kvadrifrona” populārās karaoke izrādes “Love is a Stranger”, aicinot visus – gan drosmīgos, gan kautrīgos – uz kopīgu dziedāšanu, jo latvieši taču ir dziedātāju tauta, un siltajiem vakariem piestāv kopā būšana un līdzi dziedāšana. Piedalīties aicināts ikviens trenēts vokālists vai dušas solists.
Savukārt 22. augustā Vērmanes dārza estrādē vasaras kultūras programmu turpinās iemīļotā grupa “The Sound Poets”. Gadu gaitā viņu radītās melodijas kļuvušas par neatņemamu mūsu kopdziesmu daļu – tās skan gan svētkos, gan ikdienā, iedvesmojot un vienojot klausītājus. Tāpēc gaidāmais koncerts solās izvērsties par sirsnīgu, emocionālu un dvēselisku sadziedāšanos brīvā dabā.
23. augustā Rīgas dzimšanas dienu būs iespējams nosvinēt sportiskā garā. No plkst. 12.00 visas dienas garumā Dreiliņkalna parkā gaidāmas aktīvas, jautras, interesantas, piedzīvojumiem bagātas, sportiskas, muzikālas un ritmiskas svinības. Skatuves zonā vasaras festivāla sajūtu uzburs Katrīna Dimanta un Baldones Rozā koris, grupa “I Mean Love”, Patrisha un Rīgas DJ skolas audzēkņi. Aktivitāšu zonā visus aicinās Rotaļīgais mini golfs, kēRlings, dRosmīgā klinšu kāpšana, stRatēģiskā novusa turnīrs, kReatīvā vēja pūķu darbnīca, labais daRbs un citas azartiski sportiskas, kā arī koši radošas aktivitātes – R burts visās aktivitātēs būs goda vietā, jo svinam mūsu Rīgas dzimšanas dienu. Pasākumā būs interesanti arī tiem, kuriem svarīga ir gudRība – eRudīcijas spēles un gRāmatu lasītava, izziņas sarunas un lekcijas. Aktīvākajiem dalībniekiem – mundRas balvas.
Rīgas vasaras pasākumu programmu šogad vieno devīze “RakstuRīga”, kas vienlaikus godina latviešu grāmatas piecsimtgadi, aicina apzināt un novērtēt Rīgas bagāto kultūras mantojumu, kā arī meklēt raksturīgas iezīmes mūsdienu pilsētas kultūras dzīvē – gan apkaimēs, gan centrālajos Rīgas dzimšanas dienas pasākumos.