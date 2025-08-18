Vai rudens jau atnācis apgleznot Latviju? Šonedēļ gaisa temperatūra varētu noslīdēt līdz +5 grādiem
Laika ziņu moderators Toms Bricis nācis klajā ar neiepriecinošām vēstīm - šonedēļ naktī gaisa temperatūra dažviet var noslīdēt līdz + 5 grādiem. Tomēr viņš iedzīvotājus aicina vasaru tik ātri vēl "nenorakstīt".
"Aizvadītajā nedēļā bija cerības uz trīs sausām dienām, kas piepildījās - trešdien, ceturtdien un piektdien. Piektdienas vakarā gan sākās jau pirmie negaisa mākoņi, bet pastāvēja vēl cerības, ka sestdien un svētdien, lai arī līs, bet būs silts laiks. Tomēr ieradās vēsums un pie vainas atkal bija tie paši Atlantijas cikloni, kas šovasar nebeidz nākt pie mums viens pēc otra," "Latvijas Televīzijai" norāda Bricis.
"Un arī šonedēļ šī virzība būs līdzīga. Rīt īslaicīgi atkal uz vienu dienu būs vasarīgas sajūtas un Rīgā gaisa temperatūra būs +25, +26 grādi. Bet turpmāk šīs nedēļas gaitā kļūs vēsāks no trešdienas atkal bieži piedzīvosim brāzmainu vēju un lietu. Nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra pazemināsies un būs robežās no +16 līdz +21 grādam."
"Brīvdienām šobrīd prognozes rāda pat vēl zemākas temperatūras - pēcpusdienās būs tikai +13... +18 grādi un naktīs dažviet ap +5 grādiem," norāda Bricis.
Viņš uzsver, ka "nedēļas nogalē prognozes vēl var izmainīties, tomēr tendence esot tāda, ka temperatūra ir lejupejoša un diezgan bieži tiek prognozēts lietus".
Vai vasara ir "norakstīta"?
Līdz ar lietainajiem laikapstākļiem, daudziem radies jautājums: "Vai vasara ir "norakstīta" un vai jau sācies rudens?" Bricis skaidro, ka "klimatoloģijā vasaras diena ir tā, kad gaisa temperatūra ir vismaz +25 grādi un šogad tāda ir bijusi 21 tāda diena, kas uz kopējā fona neizskatās tik slikti".
"Salīdzinot ar novērojumiem kopš 1950. gadiem, mēs šogad nemaz nebijām tik sliktā stāvoklī. Tomēr tiesa, ka pēdējos gados esam raduši pie 30, 40 un pat 50 vasaras dienām," norāda moderators.
Sinoptiķi prognozē, ka šīs nedēļas vidū Latvijā, visticamāk, sāksies meteoroloģiskais rudens, un Bricis informē, ka datumi, kad Latvijā iestājas meteoroloģiskais rudens, ir bijuši dažādi. Bet pēc 2000. gada ir bijuši tikai 3 gadi, kad meteoroliģiskais rudens iestājās augustā.
"Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja piecas dienas pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra saglabājas zem +15 grādiem. Bet ir bijuši arī iepriekš tādi gadījumi, ka pēc šāda vēsa perioda atkal atnāk 5 diennaktis ar temperatūru virs +15 grādiem, un tad skaitās, ka vasara turpinās."
"Šobrīd par tām ilgtermiņa prognozēm runājot, ir cerības, ka augusta beigās tie +15 grādi kā vidējā temperatūra vēl stabili atgriezīsies, kas nozīmē, ka dienās gaiss varētu iesilt līdz +20... +25 grādiem un naktīs nokristies ap +10... +15 grādiem. Tā ka pilnībā es vasaru vēl nenorakstītu!" uzsver Bricis.