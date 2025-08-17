Kas vadīs "Jauno Vienotību"? Drīzumā gaidāma spraiga cīņa
Valdības vadošajā partijā “Jaunā Vienotība” uzsākta cīņa par priekšsēdētāja amatu, un jauno līderi paredzēts ievēlēt kongresā pēc mēneša. Par krēslu sacentīsies frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics, veselības ministrs Hosams Abu Meri un deputāte Anda Čakša, kura sākotnēji atteicās, bet vēlāk tomēr nolēma kandidēt, vēsta Lsm.lv.
Kā raksta Lsm.lv, kandidātiem jāiegūst vismaz 15 biedru paraksti, un šobrīd vislielākais atbalsts ir Jurēvicam, kuru publiski atbalstījis arī Eiropas komisārs Valdis Dombrovskis. Taču, kā uzsver politologi, izšķirošs būs balsojums kongresā.
Eksperti prognozē, ka sacensība būs sīva – katram kandidātam ir savi plusi un mīnusi. Jurēvics tiek uzskatīts par jaunu, bet ar skaidru redzējumu, Abu Meri izceļas ar spēju vienot partiju, savukārt Čakšas izvirzīšana apliecina viņas politisko ambīciju un cīņassparu.
Politologs Filips Rajevskis atgādina, ka partijas vadīšana ir viens no sarežģītākajiem politiskajiem amatiem, bet jaunajam līderim būs jāpierāda spēja gan saliedēt biedrus, gan pārliecināt vēlētājus. Pēdējie reitingi rāda, ka “Jaunā Vienotība” balansē ap 7% atbalsta – tikai nedaudz virs iekļūšanas Saeimā sliekšņa.