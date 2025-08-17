Par Latvijas jauniešu nākamā gada galvaspilsētu izraudzīta Rēzekne
Par nākamā gada Latvijas Jauniešu galvaspilsētu ir izraudzīta Rēzekne, informēja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).
Rēzeknes pašvaldība no izglītības ministres Dace Melbārdes (JV) saņēma goda plāksni ar uzrakstu "Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2026" un ceļojošo kausu no 2025. gada uzvarētājiem - Liepājas pašvaldības.
Šajā gadā tika mainīts konkursa nolikums un konkursa uzvarētāju noteica publiskās balsošanas rezultāti sabiedrisko mediju portālā, līdz ar to galvaspilsētas kauss pēc gada pārtraukuma atgriezies Latgalē. 2024. gadā pirmo reizi Latgalē kauss nonāca Līvānu novada pašvaldībā.
Kā pieteikumā klāstījusi pašvaldība, Rēzekne esot "pilsēta ar spēcīgu kultūras identitāti, dinamisku jaunatnes vidi, augošu potenciālu". Rēzeknes jaunieši esot "radoši, uzņēmīgi un sabiedriski aktīvi", bet pilsētas infrastruktūra un jaunatnes politikas kapacitāte esot "pietiekama, lai īstenotu pasākumus gan vietējā, gan nacionālā mērogā".
Pašvaldības gada vadmotīvs būšot "Drosmei deg sirds, nākotnei mirdz acis", kas simbolizēšot aicinājumu jauniešiem būt drosmīgiem savās izvēlēs, viedoklī, attīstībā un iesaistē.
Rēzeknes pilsēta 2026. gadā sola organizēt dažādus pasākumus, kas aptver tādas tēmas kā līdzdalība, pilsoniskā sabiedrība, mentālā veselība, digitālā pratība, uzņēmējspēja un kultūras daudzveidība. Pašvaldība īstenos konkursa pieteikumā iekļautos pasākumus, kā arī sadarbībā ar IZM jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņas semināru, jauniešu iespēju festivālu "Kopums" 12. augustā, jauniešu domju salidojumu un konkursa "Labākais darbā ar jaunatni 2026" apbalvošanas ceremoniju.
Šajā gadā par titulu otrajā kārtā pret Rēzekni cīnījās arī Cēsu un Jelgavas novadu pašvaldības. Kopumā konkursā bija saņemti četri pieteikumi, bet pirmajā kārtā atkrita Daugavpils pašvaldība.
Konkurss tika rīkots devīto reizi, un tā mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū, veicināt pašvaldību sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu.
Konkursa vērtēšanas komisijā tika iekļauti pārstāvji no IZM, Bērnu aizsardzības centra, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Slimību profilakses un kontroles centra un Latvijas Jaunatnes padomes un Latvijas Pašvaldību savienības.