112
Šodien 08:55
Policija meklē Vasīliju Vasiļišinu, kurš devās pie brāļa uz Ogri un pazuda
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1958. gadā dzimušo Vasīliju Vasiļišinu.
Vasīlijs šī gada jūlija mēneša sākumā izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Irbenes ielā, lai dotos pie brāļa uz Ogri, un līdz šim brīdim nav atgriezies.
Pazīmes: augums 165 cm, sirmi, pieres daļā atkāpušies mati, sirmas ūsas, vīrietis nēsā brilles.
Valsts policija aicina aplūkot attēlu ar vīrieti un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!