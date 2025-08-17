Anetei Elertei ir blīvi notetovēta kreisā roka.
Šodien 08:48
Policijas meklētā Anete Elerte ir atradusies
Bezvēsts prombūtnē bijusī Anete Elerte ir atrasta sveika un vesela.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa amatpersonas meklēja bezvēsts prombūtnē esošo, 1996. gadā dzimušo Aneti Elerti.
Anete šī gada 15. augustā ap pulksten 22.00 izgāja no savas dzīvesvietas Tukuma novadā, Kandavā, Lauku ielā un neatgriezās.
Pazīmes: augums 150 cm, brūnas krāsas mati garumā līdz lāpstiņām. Sievietei ir blīvi notetovēta kreisā roka. Bija ģērbusies baltas krāsas sporta apavos, pelēkas krāsas džinsa biksēs, melnas krāsas džemperī ar kapuci un iespējams melnas krāsas polo kreklā ar uzrakstu "Rocket Cafe".