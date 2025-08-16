FOTO, VIDEO: rīdziniekus pilsētas ielās priecē retro spēkrati
Rīgas dzimšanas dienai par godu galvaspilsētas ielas piepildījuši retro automobiļi un motocikli, kas piedalās tradicionālajā "Rīga Retro" salidojumā.
Senie spēkrati no plkst.10 bija apskatāmi pie Rīgas Motormuzeja, bet pēc tam tie plkst.12 devās parādes braucienā pa Rīgas ielām maršrutā Rīgas Motormuzejs-Brīvības iela-Kalpaka bulvāris-Krišjāņa Valdemāra iela-Eksporta iela-11.novembra krastmala. Spēkratus 11.novembra krastmalā var aplūkot līdz plkst. 16.30.
"Rīga Retro 2025" salidojums
Pasākumā piedalās gan vēsturiskie automobiļi, gan motocikli, kas ražoti līdz 1995.gadam. Tostarp daudzi spēkrati ir restaurēti un ikdienā nav sastopami uz ceļiem. Pirmskara tehniku pārstāvēs tādi spēkrati kā "Presto P8", "Franklin 9B Touring", "Fiat 510 S", "Horch 830 BL", "Tatra T87" un "Norton Mod.18".
Salidojumā piedalās arī spēkrati, kas ražoti 20.gadsimta otrajā pusē, piemēram, "Jaguar XK140 DHC", "Ford Mustang GT Fastback", "Dodge Charger", "Alfa Romeo Junior GT", "Austin Healey 3000" un citi.
Pasākuma laikā apmeklētājiem ir iespēja fotografēties pie vēsturiskās tehnikas, aprunāties ar tās īpašniekiem un uzzināt interesantus faktus par katra spēkrata vēsturi. Pasākuma organizatori aicina pret spēkratiem izturēties ar cieņu un tos ar rokām neaiztikt. Pasākumu rīko Rīgas Motormuzejs un Latvijas Antīko automobiļu klubs.